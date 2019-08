Ryanair chiude Girona, volo per Alghero a rischio?

Secondo notizie diffuse da alcuni media spagnoli e rilanciata dal blog “Sardegna in Volo”, Ryanair sarebbe in procinto di chiudere la base di Girona con ripercussioni anche sull’aeroporto di Alghero. In autunno, infatti, sarebbe dovuto ripartire il collegamento tra la Riviera del Corallo e lo scalo catalano. Un segnale per molti di un possibile gran ritorno della compagnia irlandese ad Alghero dopo la chiusura della base. Ma ora sembra essere tornato tutto in discussione.