Rugby: l’Amatori Alghero gioca in anticipo in Liguria

A meno di sette giorni dalla gara di casa persa con la capolista Accademia Nazionale Francescato, l’Amatori Rugby Alghero ritorna in campo oggi (sabato) alle 14.00. Si giocherà, infatti, in anticipo la gara che opporrà gli algheresi alla Pro Recco.

Si va dunque in Liguria a cercare punti che mai come quest’anno è tanto difficile e faticoso guadagnare. Il girone 1 è formato da squadre veramente competitive e l’Alghero sta faticando un po’ a trovare il giusto ritmo per stare testa a testa con compagini che sono attrezzate già per il salto di categoria.

Come le altre già disputate, la gara di oggi sarà difficile contro una formazione ostica che in classifica ha già 13 punti mentre i catalani sono al penultimo posto con 5. Inoltre martedì la formazione algherese ha visto dimettersi l’allenatore Steve Bortolussi e da quello stesso giorno è affidata al pilone argentino Poloni.

Sarà un’altra battaglia ma l’intera formazione sa che fino alla fine della stagione ogni gara sarà così. La compagine genovese arriva dalla vittoria interna con il Rugby Milano e domani vorrà vincere in casa per continuare a far bene.

Sarà necessario sfoderare una buona prestazione per cercare di tenere testa ad ogni avversario sia sul suo campo che in casa. Il quindici algherese avrà ancora defezioni tra le sue fila ma la squadra che scenderà in campo è cosciente che è aperta la caccia a punti importante per la classifica. Kick off alle 14.00. Direzione di gara affidata al signor Daniele Vagnarelli di Milano.