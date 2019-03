Rugby, l’Amatori affronta la capolista Capitolina

Domani, dopo un turno di stop per il “Sei Nazioni”, si ritorna in campo per disputare la quarta giornata di ritorno(13^ del girone 3) del campionato di Serie A che offre due partite affascinanti visto che il calendario prevede le sfide tra le squadre di vertice. Se a Roma, infatti, verrà giocato il match tra Capitolina e Alghero, in Sicilia si affronteranno Catania e Prato, ovvero le altre due squadre che insieme agli algheresi occupano la seconda posizione con 38 punti. E proprio i toscani sono riusciti a battere la capolista nell’ultimo turno in casa (28-18) stoppando così la sua serie positiva dei laziali, attualmente a quota 44.

Da ricordare però che la formazione romana e quella catanese devono ancora recuperare la partita che le avrebbe viste scontrarsi qualche tempo fa. Ritornando all’impegno di domani la gara, come detto, non si preannuncia assolutamente facile. La Capitolina vinse anche nella partita di andata disputatasi lo scorso 4 Novembre a Maria Pia (19-25) e proprio per questo i catalani vorrebbero restituire quanto subito in casa propria.

Serra e compagni bene si stanno comportando in questo campionato che li vede neo promossi. Un secondo posto che prova il valore della squadra algherese tra tante altre e che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Capitolina e Alghero si incontreranno nello stadio di via Flaminia con orario di inizio posticipato alle 16.00. Arbitrerà l’incontro il signor Massimo Salierno di Napoli.