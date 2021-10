Roulette, le principali informazioni: origine, diffusione e varianti

Se proviamo ad andare a scavare nelle origini del casinò, ci rendiamo conto di come la roulette abbia ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione delle sale in tutto il mondo. Sti amo parlando di una delle attrazioni più ricercate e richieste dai frequentatori di quella sfarzosa meta di turismo che è Las Vegas, un gioco che non richiede abilità e non concede nemmeno delle vere e proprie opzioni ai partecipanti, permettendo dunque ai meno esperti di togliersi qualche soddisfazione. Il funzionamento della roulette è probabilmente già insito nell’immaginario collettivo, ma non tutti conoscono la storia del disco rotante da casinò.

La roulette nacque dall’idea di Blaise Pascal, studioso francese che nel 1600 era dedito a vari esperimenti scientifici. Il suo intento iniziale non era esattamente quello di creare un gioco che avrebbe spopolato in tutto il mondo, bensì quello di ottenere il movimento automatico di una macchina senza consumare fonti di energia esterne. La roulette si è evoluta nel giro di poco tempo presentandosi come una ruota contrassegnata da 37 caselle numerate, disposte lungo la circonferenza. I numeri vanno dallo 0 al 36 e mentre il primo staziona in una casella verde, gli altri occupano spazi colorati alternativamente di rosso e di nero. Lo svolgimento del gioco è piuttosto lineare: prima che l’addetto della sala lanci una pallina sul disco già in rotazione, i partecipanti devono provare a indovinare su quale casella si fermerà la pallina stessa, indicandone il relativo numero.

Il numero 0 si comporta però diversamente rispetto a tutte le altre caselle. Se la pallina vi finisce sopra, le puntate dei giocatori sono congelate fino al giro seguente e possono essere ritirate solo in caso di successo. La roulette non è uguale in tutto il mondo. In origine i numeri dovevano essere 38 e non 37. Ci hanno pensato gli americani a ripristinare tutte le difficoltà del gioco immettendo sul disco anche lo 00, con le stesse funzioni dello 0. La presenza di un solo numero in più fa sì che le probabilità di vincere siano nettamente inferiori e per questo la versione a stelle e strisce del gioco è quella che i casinò tentano di proporre il più possibile. La roulette europea, invece, conserva i 37 numeri, con la differenza che in caso di uscita dello 0 le puntate possono essere divise col banco.

Come molti altri giochi da casinò come il poker o le slot, anche la roulette vanta oggi una riproposizione online, che naturalmente ne ha tenuta viva la popolarità. Non si parla però di un gioco virtuale che emula la rotazione del disco: le piattaforme di intrattenimento sul web consentono agli utenti di connettersi in tempo reale con un casinò vero e proprio, osservando l’azione tramite un sistema di videocamere. Seppur a distanza, quindi, la roulette disponibile online dal vivo è paragonabile a quella che si può contemplare trovandosi fisicamente in un casinò. D’altro canto, bisogna solo effettuare una puntata e comunicare un numero.

Le uniche regole della roulette sono quelle che devono essere rispettate dal croupier. La pallina va lanciata sempre in senso opposto contrario a quello in cui gira il disco e ogni volta si deve partire dal settore in cui si trovava l’ultimo numero vincente. I giocatori non possono influenzare in alcun modo i movimenti del croupier e del disco, non incidono sull’estrazione. Insomma, alla fin fine è solo questione di fortuna.