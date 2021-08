Risorse per gli edifici scolastici, “Alghero non ha partecipato”

I consiglieri comunali dei gruppi di Centro Sinistra – X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, hanno denunciato “l’inerzia dell’Amministrazione di Alghero” che a loro dire ha portato a perdere risorse per l’adeguamento degli edifici scolastici. Il Ministero dell’Istruzione il 25 giugno ha, infatti, promosso un bando mettendo a disposizione degli enti locali risorse, per adeguare gli spazi scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Successivamente, riservato ai comuni che avevano dimenticato di presentare la candidatura al primo bando, il Ministero il 6 luglio ha pubblicato un secondo bando.

“Praticamente tutti i comuni della Sardegna hanno presentato candidatura escluso Alghero, che incredibilmente non ha partecipato né al primo, né al secondo bando. Per i comuni sardi disponibile una somma complessiva di 9.640.000€. Per Alghero, sulla base della popolazione scolastica, le risorse perse sono stimabili in 230.000€. Risorse che purtroppo a questo punto quasi sicuramente non arriveranno” è l’accusa degli esponenti di opposizione.