Rally, attesa per il tuffo in porto dei piloti

Sarà l’ormai consueto e attesissimo tuffo nelle acque della banchina Dogana, al porto di Alghero, l’ultimo atto di Rally Italia Sardegna 2019? Alla domanda che si fanno organizzatori, promotori e spettatori della tappa italiana del World Rally Championship risponderanno direttamente i campioni della gara automobilistica, seconda per spettacolarità e per seguito solo alla Formula 1. Da quando la kermesse motoristica ha trovato casa ad Alghero, sede per il sesto anno di fila della direzione di gara, del parco assistenza e della sala stampa, il bagno nel porto di piloti, meccanici e staff è diventato uno dei marchi di fabbrica dell’evento.

Domani alle 15 l’ultimo atto ufficiale della gara sarà celebrato dal palco allestito proprio sulla banchina Dogana, che ospiterà la premiazione finale. Il fuori programma, ormai atteso da tutti come conferma del successo di una gara ad altissimo coefficiente di spettacolarità e dal grandissimo indice di gradimento, chiuderà una settimana che, al di là degli aspetti agonistici e tecnici, ha rappresentato per Alghero, per il territorio e per tutta la Sardegna una formidabile occasione di visibilità planetaria, ma anche una grande festa. L’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia e di Aci Sport col supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati ha trasformato la manifestazione sportiva in un prodotto turistico di altissimo livello, tra mostre, concerti, eventi, dj set E degustazioni insolite.

L’ultima giornata di un’edizione del Rally Italia Sardegna che va in archivio con moltissimi record parte alle 7.30, quando le auto in gara lasceranno la Riviera del corallo per immergersi nello spettacolare scenario naturale delle ultime prove: Cala Flumini e Sassari‐Argentiera. In attesa dei protagonisti assoluti della gara, Alghero farà festa con i sapori, i colori e i suoni di tutto il mondo, perché la “Festa del Gusto” aprirà i battenti alle 11 e resterà aperta sino alle 22. Alle 12.18 ci sarà la Power Stage in diretta televisiva mondiale, poi tutti sugli spalti per proclamare il campione di Ris 2019.