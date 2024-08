Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello ’24”

Riprenderà mercoledì 21 Agosto la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello ’24”: “Proposta di legge urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell’articolo 3, lettera f, dello Statuto Autonomo della Sardegna (Legge Costituzionale 3 del 26 febbraio del 1948) – disposizioni normative urbanistiche relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali”.

L’Amministrazione ha messo a disposizione degli interessati (è necessario un documento di riconoscimento valido) i moduli per la raccolta firme nelle sedi dell’Ufficio Elettorale di Via Catalogna. Gli uffici sono aperti tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.