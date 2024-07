Quattordici edizioni per onorare le tradizioni e i sapori di Uri

“La comunità di Uri è ormai nota a livello regionale e fuori dall’isola per la Sagra del Carciofo Spinoso Sardo che la Pro Loco organizza nel mese di marzo da oltre trent’anni e questo ha contribuito ad esportare l’arte culinaria urese e le sue tradizioni dentro e fuori dall’isola. Siamo onorati e lieti di proporre da 14 edizioni anche la Sagra Estiva dei Sapori per garantire anche a turisti e a tutti gli uresi emigrati di rivivere le tradizioni delle feste paesane che caratterizzano la nostra comunità”, spiega la presidente della ProLoco Antonietta Capozzoli. Dalle famiglie agli amanti dell’arte culinaria, dai giovanissimi ai cercatori di cultura e folklore tanti attendono la Sagra Estiva per i suoi prelibati menù ma anche per le attività collaterali che interessano adulti e bambini: musica dal vivo, apertura di musei, mostre, gara podistica e animazione.

Quest’anno la Sagra si svolgerà nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 agosto. Venerdì 2 agosto al Nuraghe Santa Cadrina dalle ore 18 sarà il momento di Zente de Coros, serata dedicata alla valorizzazione del territorio che inizierà con delle riflessioni importanti che mirano ad unire i quattro prodotti di punta del Coros. Tavola rotonda intitolata “Quattro sapori della terra a confronto: pane, olio, vino e carciofo” organizzata, insieme alla ProLoco e al Comune di Uri, anche dall’Accademia Sarda del Lievito Madre e il Coordinamento delle città del vino della Sardegna.

La serata rientra nel progetto PnRR Turismo delle Radici con il quale si è scelto di riproporre la Festa dell’Emigrato, già ideata anni fa dalla Pro Loco Uri, e che oggi ritorna ad animare il paese con l’intento di riallacciare i rapporti tra i cittadini uresi che hanno lasciato la propria terra a si sono stabiliti altrove. Al termine della tavola rotonda si terrà la degustazione dei prodotti del territorio ed in particolare del pane ottenuto con il lievito madre cotto nel forno a legna e dei dolci tipici realizzati dai corsisti del “Corso di panificazione tradizionale con l’impiego del lievito madre”. La serata sarà allietata dagli interventi musicali dei corsi sardi “Coro di Uri” e le Launeddas di Stefano Castello.

Sabato 3 agosto si parte alle ore 17:30 con la Gara Podistisca Corri URI organizzata dell’ “ASD Podistica Sassari” per il 10° Memorial Livia con un percorso riorganizzato rispetto agli anni precedenti e un dislivello di circa 39m. Al termine della gara, intorno alle 18:30, all’ingresso di piazza della Libertà sarà inaugurato il Murales di 22m X 2m che racconta il paese di Uri. L’opera è stata curata dalle allieve dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari all’interno del progetto “Biddas de Pedras”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Dalle 19:30 via alla cena con i posti a sedere messi a disposizione della Pro Loco Uri e alla musica. L’intrattenimento musicale nella cornice di piazza della Libertà sarà a cura dei gruppi Puromalto e La Pillola.

Quest’anno saranno due i menù proposti offerti dalla ProLoco di Uri e dalla ProLoco di Goro (paese in provincia di Ferrara) con la quale il gruppo del Coros ha stretto un gemellaggio al fine ampliare le conoscenze e stringere i rapporti con gli altri gruppi della penisola. Il menù di terra, studiato dalla ProLoco Uri, sarà: ravioli carciofi e purpuzza, porchetta al profumo di mirto con contorno di stagione, dolce tipico, acqua e vino. Il menù di mare, studiato dalla ProLoco di Goro conterrà: spaghetti alle vongole, fritto misto con carciofi in pastella, dolce tipico, acqua vino e pane. Entrambi i menù avranno un costo di 15€. A disposizione in piazza anche panini, fritto misto da asporto e i dolci del pastificio Andarinos di Usini. La Sagra Estiva dei Sapori e delle Tradizioni è organizzata dalla ProLoco Uri con il contributo del Comune di Uri, Camera di Commercio di Sassari – Salude&Trigu, Regione Sardegna. Si ringrazia per il supporto all’organizzazione dell’evento: Avis di Uri, Coro di Uri, Compagnia Barracellare di Uri, Podistisca Sassarese, Gruppo di panificazione con il lievito madre.