Punto Nascita, esposto in Procura e segnalazione alla Corte dei Conti contro l’Asl

Davide Sedona, uno dei promotori della petizione per la riapertura del punto nascita di Alghero, segnala “la grave mancanza di trasparenza da parte della ASL di Sassari. Da settimane stiamo cercando di ottenere informazioni certe sulla riapertura del reparto e sul reclutamento dei pediatri necessari per garantire un’assistenza adeguata. Tuttavia, dopo ripetute richieste formali, solleciti e diffide, l’ASL ha continuato a non fornire risposte concrete, né sulla tempistica dei lavori né sull’effettiva copertura del servizio pediatrico”.

“Per questo motivo, – aggiunge Sedona – abbiamo deciso di agire legalmente, avviando un Esposto alla Procura della Repubblica di Sassari per omissione di atti d’ufficio, in relazione al mancato riscontro alle nostre richieste di accesso agli atti e alla possibile negligenza nella gestione del servizio sanitario locale; effettuando una segnalazione alla Corte dei Conti della Sardegna per verificare se i ritardi nei lavori e l’assenza di una pianificazione concreta per il reclutamento del personale abbiano causato un danno erariale; coinvolgendo il Difensore Civico, già interpellato per sollecitare un intervento sulla trasparenza amministrativa”.

“Come cittadini e futuri genitori, non possiamo accettare il silenzio e l’inefficienza della ASL su una questione così delicata, che riguarda la salute di tutti. È fondamentale che l’opinione pubblica venga informata su quanto sta accadendo e che le istituzioni siano chiamate a rispondere delle loro azioni” – conclude Sedona.