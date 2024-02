Proroga concessioni balneari, soddisfazione da Forza Italia

“Bene la delibera della Giunta regionale con la quale si rinnova l’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative anche per la stagione estiva 2024. Ma ora occorre trovare delle soluzioni definitive per tutelare una realtà fondamentale per l’economia sarda”. Così Marco Tedde e Giovanna Caria, candidati algheresi di Forza Italia, commentano la proroga delle concessioni scadute il 31 dicembre 2023.

I due esponenti azzurri ricordano, a tal proposito, che in Parlamento era stato approvato un emendamento del partito sul tema al Decreto Milleproroghe. E che nei giorni scorsi erano intervenuti per sollecitare un intervento normativo e spazzare via l’incertezza che aleggiava a pochi mesi dall’inizio della stagione turistica.

“Forza Italia, pur nella consapevolezza del quadro normativo europeo e nazionale, sostiene, e continuerà a farlo, gli operatori balneari perché gli stabilimenti rappresentano decenni di lavoro e la storia di generazioni di famiglie che hanno fatto impresa e turismo in Italia” concludono Tedde e Caria.