Progetto DestiMED plus, il Parco di Porto Conte a Roma

Lo scorso giugno il Parco Naturale Regionale di Porto Conte ha partecipato all’evento finale del progetto DestiMED PLUS “Best MED – DestiMED PLUS Policy Conference – Per una migliore governance del turismo: verso un settore più resiliente nel rispetto dell’ambiente e delle comunità ospitanti dei territori mediterranei”, tenutosi a Roma presso il Centro Congressi Cavour.

Una due giorni di eventi utile per discutere i principali risultati raggiunti in quasi tre anni di lavoro e celebrare la fine del progetto. Diversi i temi all’ordine del giorno, ma tutti rientranti nell’ambito della proposta di un’opzione alternativa e sostenibile al turismo di massa nelle destinazioni mediterranee, con lo scopo di capitalizzare le risorse naturali presenti nel bacino del Mediterraneo attraverso pratiche di turismo responsabile ed evidenziare i vantaggi che si possono conseguire se le attività turistiche sono sviluppate in sinergia con gli sforzi di conservazione.

Il progetto DestiMED PLUS, che ha visto il Parco di Porto Conte e l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, tra i protagonisti, ha lavorato per migliorare i livelli di integrazione tra turismo e politiche di conservazione, supportando la creazione di esperienze di ecoturismo tramite pacchetti ecoturistici. Le due giornate romane hanno permesso di concludere il lavoro condividendo i principali risultati raggiunti in questi anni coinvolgendo le destinazioni pilota del progetto.

I rappresentanti del Parco Naturale Cabo de Gata-Nijar (Spagna), del Parco Nazionale Dvijake-Karavasta (Albania), dell’Area Protetta dell’Asterousia Occidentale (Grecia), dell’Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte hanno presentato le loro esperienze di ecoturismo e condiviso i principali messaggi chiave sulla lezione appresa durante l’attuazione del progetto DestiMED PLUS.

Il Parco ha ottenuto un attestato dai partner del progetto che certifica il conseguimento e il completamento con successo dell’azione pilota del progetto in riconoscimento della passione e del duro lavoro dell’Area Protetta algherese per lo sviluppo e la realizzazione del cluster locale di ecoturismo, per l’esperienza di ecoturismo di più giorni e l’ottima valutazione della destinazione e del prodotto, ulteriormente accertata anche dall’ultimo test del pacchetto, effettuato a maggio, che ha visto coinvolti 4 tra tour operator, blogger e giornalisti di siti web operanti nel settore dell’ecoturismo provenienti da Germania, Olanda, Polonia e Regno Unito.