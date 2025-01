Progetto degli adolescenti della città, occasione di riflessione

Ha riscosso un grande successo il progetto “Risveglia la città! Guerrilla Art Adolescenti Alghero”, una interessante iniziativa promosso dal Comune di Alghero, fortemente voluto da Maria Grazia Salaris Assessora alle Politiche Sociali e Qualità della Vita e messa in atto di recente. L’iniziativa in continuità con il progetto PhotoVoice realizzato lo scorso anno, ha visto protagonisti tanti adolescenti della città di Alghero impegnati in una serie di laboratori creativi e artistici attraverso i quali hanno realizzato incursioni di guerrilla art nei vari quartieri entrando in comunicazione e relazione con i luoghi e i cittadini.

L’intero progetto pedagogico ha coinvolto numerose realtà associative della città che con i loro esperti hanno accompagnato gli adolescenti nella realizzazione di installazioni, performance artistiche e azioni creative con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile. L’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero ha inserito nel proprio programma di azioni rivolte alle famiglie e agli adolescenti, il progetto ideato e coordinato dalla pedagogista Monia Satta dell’Associazione Akròasis aps, da anni attiva nel lavoro di promozione della comunità educante della città di Alghero e in altri territori del Nord Sardegna.

Partener dell’iniziativa le associazioni ioCIcreo, Associazione culturale Les Bruixes – Ichnu asd – Associazione Tricirco – Cooperativa sociale La Luna, Associazione culturale Andala Noa e Consulta Giovani di Alghero. Fondamentale la collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini tra cui l’Istituto d’Istruzione Superiore Roth, l’Istituto Comprensivo n. 1 e n. 2. Il Liceo Artistico di Alghero, da sempre impegnato nel coinvolgimento degli studenti negli allestimenti urbani della città, ha realizzato diverse installazioni ed ospitato la restituzione del progetto nell’Auditorium Maria Lai.

All’incontro conclusivo hanno portato il loro contributo gli esperti e gli adolescenti coinvolti in questi mesi di attività e i docenti referenti del progetto. Per Maria Grazia Salaris il progetto è “importante iniziativa che vede il comune di Alghero impegnato per mettere in campo azioni di promozione del benessere degli adolescenti per combattere i fattori di rischio del disagio giovanile”.

Risveglia la Città non è solo un progetto artistico: è un’esperienza di crescita e un’occasione di riflessione, un’azione pedagogica partecipata che ha stimolato la comunicazione, il confronto generazionale e la capacità critica attraverso multi-linguaggi creativi capaci di promuovere senso di appartenenza civica, legami con i pari e con i cittadini dei diversi quartieri della città.