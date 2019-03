Presentato ad Alghero lo Shardana All Star Challenge

Ci siamo. L’attesissimo Shardana All Star Challenge e le Shardana Tough & Short Race sono stati presentati ufficialmente al pubblico e alla stampa nel corso di una apposita conferenza organizzata ieri ad Alghero – città che ospiterà l’edizione 2019 della manifestazione – nella sede della Fondazione Alghero (Lo Quarter).

Presenti al tavolo il sindaco Mario Bruno, la dottoressa Marirosa Martinelli in rappresentanza del Parco di Porto Conte, il direttore del quotidiano La Nuova Sardegna Antonio Di Rosa e Antonello Puggioni, in rappresentanza di Shardana Events, organizzatrice dell’evento. A moderare l’incontro il giornalista algherese Nicola Nieddu.

Il prossimo 7 aprile, domenica, i più straordinari interpreti delle gare OCR a livello mondiale si daranno appuntamento e sportiva battaglia ad Alghero, con il Parco di Porto Conte a fare da sfondo ad una gara unica nel suo genere, coinvolgente e affascinante. La Sardegna si prepara quindi ancora una volta a vestire i panni della capitale mondiale, italiana e sarda della disciplina OCR – obstacle cours race -, con “Le Prigionette” scenario ideale alla più grande sfida sportiva mai raccontata sull’Isola e ad una intera giornata da vivere fra natura e pratica sportiva. Intanto è stato creato il circuito 4Mori Ocr Series: chi parteciperà alla gara di Alghero otterrà in premio solo una parte di..medaglia: l’altra potrà conquistarla a Gonnesa in occasione di un’altra tappa del circuito e, più avanti,si comporrà di quattro parti in funzione delle quattro tappe in cui sarà suddiviso il circuito stesso.

Mario Bruno, Comune di Alghero: «Abbiamo accettato con estremo piacere l’invito a ospitare ed essere parte dell’iniziativa, al top per interesse e rilievo internazionale. Una iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio portato avanti in una città, Alghero, che punta con convinzione sul turismo sportivo e sui grandi eventi sportivi, come dimostra il nostro ricco calendario. Lo Shardana All Star Challenge è molto più di una semplice corsa: è una sfida con se stessi, ci sono ostacoli da superare, è questione di resistenza, occorre essere sportivi a tutto tondo. Il tutto, poi, si svolgerà in uno scenario unico nel suo genere, sospeso fra terra e mare: Il nostro Parco di Porto Conte, location fantastica. Parliamo di un evento dal grande appeal e ad alto tasso di partecipazione, una bella domenica inquadrata nel percorso Emozioni di Primavera. un’occasione per vivere ancora di più e meglio la nostra città. E per farla scoprire. Arriveranno tanti atleti da tante Nazioni, e arriveranno anche tanti sardi da tutta l’Isola. Sarà un grande spettacolo. Grazie per averci scelto, sperando che questo sia solo l’inizio. Come Amministrazione comunale daremo tutta la collaborazione che serve».

Marirosa Martinelli, Parco di Porto Conte: «Mi associo a quanto affermato dal primo cittadino di Alghero, e ribadisco che ad un invito del genere, ad una proposta così interessante e affascinante, noi si poteva dire di no. Il Parco di Porto ospiterà lo Shardana All Star Challenge, in un momento che contribuirà ad esaltare le bellezze naturalistiche, storiche, culturali ed eno gastronomiche del nostro territorio grazie alla grande forza attrattiva dello sport. Siamo pronti a mettere in mostra tutte le bellezze a disposizione, a renderle fruibili ad atleti, accompagnatori ed a chiunque vorrà essere presente. Alghero e il Parco lavoreranno in sinergia per ottenere il migliore risultato possibile».

Antonello Puggioni, Shardana Events: «Siamo felicissimi di essere ad Alghero. Questa è ila terza edizione della manifestazione, e posso dire che in tre anni abbiamo fatto tanto per farla nascere, per farla crescere e per farla conoscere. Oggi siamo un riferimento per i Challenge a livello mondiale, ci scrivono da ogni parte del mondo. Si preparano a tornare in Sardegna i più forti atleti d’Europa, e quindi del mondo. Il Parco di Porto Conte offrirà loro uno spettacolo ambientale pazzesco: mentre tracciavamo il percorso siamo rimasti a bocca aperta. Sarà una gare moderna, tanti ostacoli e vari livelli di difficoltà. Il Challenge sarà chiaramente il top, poi altre due gare, una competitiva e una per gli esordienti, in modo dare a tutti una possibilità di approccio alla disciplina. Ci aspettiamo una partecipazione importante, come in passato. Abbiamo tutte le Nazioni europee più forti e tutti i più forti italiani: grandi numeri, sarà una grande giornata».

Antonio Di Rosa, La Nuova Sardegna: «Gli Shardana erano gli antichi sardi, un popolo del mare. Anche io, da siciliano, mi sento parte del popolo del mare. Una gara di questo tipo, in Sardegna, sarebbe da proporre tutti gli anni più volte all’anno e in maniera diffusa su tutta l’Isola. Opportunità di curiosare, scoprire, abbinare turismo a competizione: qualcosa di davvero attraente, ne abbiamo bisogno: serve abbinare le giuste proposte ai momenti giusti: il turismo è la voce più importante sull’Isola, ma bisogna allagare gli orizzonti anche nei periodi non balneari. Serve spirito di iniziativa, del pubblico e del privato. Serve rischiare appena di più. Da queste iniziative nascono cose importanti per l’intera regione: lo sport è veicolo di fondamentale importanza per il turismo. Cultura e sport per fare crescere la voglia di venire in Sardegna».

Lo Shardana All Star Challenge è una corsa interamente made in Sardinia, un rincorsa ri-lanciata ancora una volta all’inseguimento dell’eccellenza: l’asticella si solleva, la sfida si fa ancora più interessante e stimolante. Si tratta di una gara agonistica di livello internazionale a circuito chiuso riservata ai più forti professionisti Ocr – distanza di 16 km inframmezzati da 25 ostacoli naturali e artificiali – suddivisi in team da due atleti l’uno in rappresentanza delle Nazioni più forti d’Europa (e del globo): Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Polonia e, naturalmente, l’Italia. Prevista la partecipazione di circa 20 atleti, in corsa per il podio del “The Best Team of the World” e il montepremi in denaro.

Ma non solo perché il 7 aprile ci sarà spazio anche per le Tough e Short Race – gara competitiva e non competitiva, individuale o in team – tipologie di gare aperte ad atleti Ocr e sportivi di ogni genere che devono però aver compiuto i 16 anni di età, da disputare rispettivamente sulla distanza di 16 km e 20 ostacoli e di 6 km con 15 ostacoli, naturali e artificiali Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito www.shardanaevents.com e sulla pagina facebook Shardana Events. La quota d’iscrizione varia in base alla tipologia di gara scelta.