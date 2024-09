Porto Conte – Sant’Imbenia, divieto di balneazione temporaneo

L’A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, ha comunicato la necessità di interdire temporaneamente alla balneazione il tratto di specchio acqueo relativo alla stazione balneare n. Alghero B089SS – Porto Conte – Sant’Imbenia.

I prelievi del 18 settembre scorso eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente hanno rilevato la non conformità batteriologica delle acque. Conseguentemente, il Comune di Alghero, attraverso l’atto n. 19 del 18 settembre a firma del Sindaco, ha ordinato il divieto di balneazione nel tratto interessato. Il prossimo prelievo per il monitoraggio dei parametri di riferimento è previsto per oggi, i cui risultati saranno nei prossimi giorni oggetto di relativi provvedimenti.