Powerlifting, ad Alghero il Campionato Mondiale ‘Single Lift’

La Ssd Powerclub di Alghero annuncia che dal 2 al 4 giugno prossimi, presso la palestra “Palamanchia”, si terrà il Campionato Mondiale Single Lift – WDFPF. L’operazione è stata tutt’altro che semplice: la società sportiva, dietro sollecitazione di Simona Lapustea e Lorenzo Dore e sotto l’egida della SARDFPA, meritoria di aver portato per la seconda volta in due anni un evento di così alto livello in terra di Sardegna (livello apprezzato sia dal Presidente internazionale WDFPF Wim Backelant che dalle Federazioni nazionali partecipanti) ha voluto fortemente che la manifestazione si tenesse ad Alghero.

“La grande spinta della SARDFPA – spiegano dalla Powerclub – unitamente alla nostra determinazione, alla collaborazione del Gestore il Palamanchia Antonello Muroni, alla volontà del Consigliere Regionale Marco Tedde, del Sindaco Mario Conoci, dell’Assessore allo Sport Maria Grazia Salaris e del Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, hanno fatto sì che quello che era un sogno divenisse realtà. Auspichiamo che la Città di Alghero mantenga i suoi alti standard qualitativi e ci rivolgiamo agli imprenditori di questo territorio perché ci diano un sostegno per la riuscita dell’evento, non solo morale, necessario per via degli alti costi di realizzazione”.

In attesa dell’appuntamento di Giugno, la Società sportiva Powerclub procede nella preparazione dei propri atleti, certa di raggiungere ancora una volta importanti risultati.

Nella foto: gli atleti della Powerclub Alghero