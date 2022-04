“Persone Naturali e Strafottenti” con Marisa Laurito, slitta lo spettacolo

Slitta l’atteso appuntamento nell’Isola con “Persone Naturali e Strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi con Marisa Laurito, protagonista nel ruolo che fu di Pupella Maggio, accanto a Giancarlo Nicoletti (che firma anche la regia), Giovanni Anzaldo e Livio Beshir: la pièce già in cartellone oggi a San Gavino Monreale, domani a Ozieri e infine venerdì 8 aprile al Teatro Civico di Alghero sotto le insegne della per la Stagione di Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna – rimandata in seguito alla sospensione della tournée a causa di problemi di salute degli artisti – verrà riprogrammata (e le nuove date saranno comunicate quanto prima).