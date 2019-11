“Per fare un albero ci vuole un seme…”, iniziativa al Centro Orn-Est

Questa sera, 7 novembre, alle ore 17.30, presso il centro Orn.Est di Alghero, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…” rientrante nel programma della campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon”. L’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…” è rivolta a tutti i bambini e le bambine che amano la natura. La modalità di adesione è gratuita ed è semplicissima. Bisogna recarsi al centro Orn.Est, sito in via Sant’Agostino ad Alghero, che donerà dei semi a tutti coloro che porteranno un elaborato grafico inerente il tema della Natura e dei comportamenti virtuosi.

Gli elaborati saranno esposti, ed infine a dicembre, si terrà una festa con l’estrazione con dei premi green. Come i semi cresceranno in delle piante che porteranno buoni frutti così anche i bambini e le bambine saranno i cittadini del futuro. “Save the Amazon” nasce alla luce degli incendi devastanti che si sono verificati prima in Siberia, poi in Amazzonia, ma anche in Sardegna. Le emissioni dovute agli incendi, possono contribuire al riscaldamento globale e quindi ai cambiamenti climatici del pianeta.

A settembre diverse associazioni e cittadini si sono riuniti presso il Giardini “G.Manno” di Alghero per condividere la campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon” ideata e coordinata dalla Naturalista Nadia De Santis, che consiste, anche se in maniera simbolica, nel mettere a dimora alberi o essenze arboree ed arboricole in spazi pubblici e o privati o promuovere “la cultura del Verde”.

L’iniziativa è in linea anche con gli obiettivi programmatici di Agenda 2030 e si sposa anche con il sinodo sull’Amazzonia indetto da Papa Francesco. Certo ciascuno di noi può credere o meno, ma siamo tutti abitanti della Terra e dobbiamo avere il dovere di rispettarla con gesti quotidiani virtuosi. Partner dell’iniziativa sono l’agenzia di web marketing Ladyoak Ltd di Manchester, Wine App, centro Orn.Est, Aquatica srl, la ASD Pallacanestro Alghero 1986, diverse associazioni culturali e tanti cittadini attivi. Per maggiori informazioni sulla campagna di sensibilizzazione “Save the Amazon” si può inviare una e mail a info@nadiadesantis.com per l’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…” è possibile contattare carmenbregna@gmail.com del centro Orn.Est.