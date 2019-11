“Palacongressi elemento centrale per le strategie di sviluppo”

“Un segnale importante e deciso che lascia intendere, se ce ne fosse ancora bisogno, della vicinanza della Regione alla città di Alghero. Il Palazzo dei Congressi ritorna ad essere considerato un elemento centrale nelle strategie di sviluppo turistico, dopo il disinteresse della precedente giunta regionale”. Il Sindaco Mario Conoci ritiene di forte valenza l’intervento della Giunta Regionale del Presidente Christian Solinas che ha inserito in bilancio la somma di 3 milioni di euro per interventi di manutenzione nel Palacongressi di Alghero.

“L’emendamento proposto – aggiunge – ci consentirà di ripartire e cominciare un percorso di rinascita della struttura abbandonata al proprio destino, programmando quegli interventi assolutamente necessari per il suo rilancio ai fini turistici che la maggioranza di centrodestra e sardista regionale e locale intende attuare”. La piena disponibilità a supportare l’amministrazione di Alghero da parte del Presidente Christian Solinas, del Presidente del Consiglio Michele Pais, dell’assessore al Turismo Gianni Chessa si sta concretizzando con sempre maggiore evidenza con il mantenimento degli impegni assunti a favore di Alghero.

“Si dovrà lavorare da subito per intervenire sulla messa in sicurezza e sugli spazi esterni – precisa il Sindaco – e riprende un discorso molto proficuo interrotto nel 2011 che ha visto l’anfiteatro del Palazzo dei Congressi di Alghero diventare il fulcro degli eventi musicali e di spettacolo di livello internazionale. Questo grazie alla lungimiranza dell’allora Amministrazione di centrodestra di Alghero che puntò sulla grande musica per promuovere Alghero nel mondo”.

Un passo importante che rimette in moto un processo che dovrà poi intervenire per funzionare la struttura di Maria Pia con l’utilizzo per il quale è stata pensata. “Siamo certi che la Regione seguirà questo percorso – aggiunge il Sindaco di Alghero – e siamo sicuri che la Giunta di Christian Solinas, e l’attenzione costante del Presidente del Consiglio Michele Pais che stanno includendo Alghero e il territorio nelle strategie di sviluppo, non faranno mancare il supporto, anche in altri fondamentali ambiti della nostra città”.