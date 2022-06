Olimpiadi di Robotica Umanoide, studenti algheresi portano la Sardegna in Nazionale

Il team NAOseum del Polo liceale “E Fermi” di Alghero, ha portato la Sardegna, per la prima volta alle finali della Nao Challenge 2022. La Nao Challenge è un contest di robotica umanoide, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei giovani nell’impiego della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software da utilizzare in situazioni plausibili e verosimili per divulgare le potenzialità sociali della robotica di servizio.

La Nao Challenge è stata organizzata per la prima volta in Italia nel 2015 da Scuola di Robotica in collaborazione di SoftBank Robotics e CampuStore.

Durante la competizione gli studenti acquisiscono capacità fondamentali in ambito professionale e aziendale come: capacità di problem solving, organizzative e di cooperazione; competenze tecniche e di programmazione; creatività e capacità di comunicazione; capacità di orientarsi tra le professioni e carriere promettenti.

E’ una competizione dedicata alle scuole e alla robotica umanoide con l’obiettivo di divulgare le potenzialità sociali della robotica aperta al territorio. Organizzata da Scuola di Robotica, in collaborazione con SoftBank Robotics e CampuStore, dedicata agli istituti superiori, mette alla prova le capacità di programmazione e sviluppo degli studenti attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e capacità di problem solving.

La NAO Challenge è entrata nell’azione per la Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR.

La sfida posta alle squadre riguardava la progettazione di soluzioni per utilizzare il robot umanoide NAO per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali. Attraverso la programmazione e lo sviluppo di un sistema meccatronico, i team hanno realizzato scenari con cui ottimizzare le capacità del robot. La realizzazione dei progetti è stata coordinata e supportata dai docenti degli istituti scolastici partecipanti.

All’interno della competizione era previsto anche un Hackathon dove le squadre hanno anche realizzato un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che ha permesso alle squadre partecipanti di sviluppare ulteriormente il progetto preparato per la sfida.

“I nostri alunni – spiegano dall’Istituto Scientifico E. Fermi di Alghero -, dopo aver superato 3 prove di preselezione hanno avuto la possibilità di competere a livello nazionale come unica scuola sarda assoluta da quando il contest è stato istituito con punteggi di tutto rispetto. Il nostro Team dal nome “NAOseum” , che unisce le parole NAO e MUSEO è composto da Calaresu Michele, Tiziano Piras, Tavilla Alessia, Mattia Meloni, Valentina Sema e Andrea Gabelloni, studenti del liceo scientifico Enrico Fermi” dal Coach l’insegnante Costantina Cossu e supportato dal tecnico informatico Salvatore Zucca, giunge a questa fase grazie alla collaborazione con il Museo Archeologico di Alghero “ MUSA”, attraverso il quale vengono proposte ipotesi e soluzioni per migliorare l’ affluenza delle nuove generazioni, sempre più assenti agli eventi culturali del territorio, servendosi del robot NAO come ponte fra Passato e Futuro”.

Il team ha superato, con punteggi alti, le tre prove proposte nella Challenge: una prova tecnica, una di comunicazione ed una progettuale oltre ad un colloquio con esperti che hanno permesso l’accesso diretto alla Finale Nazionale della competizione che si è svolta il 31 maggio a Genova. E’ la prima volta, da quando è stata istituita questa competizione, che una squadra sarda riesca a superare tutte le selezioni e partecipi alle gare nazionali. “Questo ci riempie di orgoglio. Il nostro liceo si presenta nel territorio ed adesso anche a livello nazionale come sede di sperimentazione e di innovazione anche nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale. Questo è il risultato raggiunto da docenti che motivano e coinvolgono sempre più gli studenti in una crescita continua e da studenti e studentesse che, con passione ed impegno, credono nelle loro possibilità, lottano e si mettono in discussione”.

Gli alunni si sono preparati frequentando un lungo corso on line di programmazione Choregraphe, di progettazione e tanto altro. Hanno messo a frutto le loro competenze in un progetto innovativo visibile nel sito https://linktr.ee/NAO_seum , hanno disseminato la loro esperienza via Social, coinvolgendo il territorio.

L’entusiasmo ha portato non solo alla collaborazione finalizzata alla NAO Challenge ma anche alla partecipazione da parte del ROBOT Umanoide alla Manifestazione “ Monumenti Aperti”, in cui NAO faceva da guida interattiva per grandi e piccini senza trascurare stranieri o diversamente abili. La collaborazione ha ricevuto i ringraziamenti da parte del Comune di Alghero ed in particolare dell’assessore al turismo. L’avventura continua, i ragazzi avranno modo di presentare la loro squadra, le loro competenze ed il loro lavoro al più grosso evento sardo di innovazione “Maker Fire Sardinia” che si terrà ad Olbia ai primi di Luglio.