Neria De Giovanni con la “sua” Deledda su “America Oggi”

Su “America oggi”, il magazine degli italiani di New York, domenica 11 aprile è stata pubblicata una intervista a Neria De Giovanni su Grazia Deledda a firma di Paola Milli, giornalista romana e firma di punta del periodico americano.

Ottime domande e risposte fedeli ed esaurienti. L’articolo ha anche lo strilloncino di presentazione in prima pagina e una foto molto originale e non comune che ci mostra Grazia con un mazzo di fiori a Stoccolma dopo la consegna del Nobel.

Anni fa Neria De Giovanni è stata invitata alla Fordham University di New York per parlare di Grazia Deledda. In quell’occasione fu anche formalizzata la nascita del Circolo dei sardi di Manhattan con una conferenza deleddiana sempre della De Giovanni in compagnia del cantante Gavino Ruggiu che allietò la serata sarda con la sua chitarra e i suoi canti, insieme al manager Stefano Manca recentemente scomparso. Anche allora ci furono articoli su “America oggi” che seguì con i suoi corrispondenti questa attività culturale.

Ma questa intervista di Paola Milli arriva da Roma la città dove Grazia visse più anni che in Sardegna; arriva nel 150esimo anno dalla sua nascita che è anche contemporaneamente la nascita di Roma Capitale del regno d’Italia. Il tutto a fare corona al 16esimo libro di Neria De Giovanni su Grazia Deledda, “Corrispondenze giovanili” (Nemapress Edizioni), in particolare sulla sua produzione di critica letteraria, ancora poco nota e poco studiata. La De Giovanni, come Presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari, non poteva trascurare questo aspetto della nostra Grande Deledda.