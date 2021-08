“Micro-nido comunale un impegno dell’amministrazione Tedde”

“La realizzazione del micro-nido comunale era un impegno dell’amministrazione Tedde che ha attraversato varie amministrazioni e oggi arriva a definizione con l’amministrazione Conoci che ha saputo dargli gambe con la collaborazione dell’ass. Peru”. E’ il Gruppo consiliare di Forza Italia che interviene esprimendo soddisfazione per l’opera pensata nel 2009 dall’Amministrazione Tedde che partecipò ad un bando della Regione Sardegna.

“Un’opera che si inserisce in un disegno complessivo di rigenerazione del quartiere della Pietraia avviata dall’allora amministrazione di centrodestra. Il campo di Skateboard, il campo basket, il Parco Stazione dotato di illuminazione e impiantistica che ha sottratto al degrado una zona sotto il livello stradale e malfrequentata hanno contribuito al miglioramento dell’immagine e della qualità della vita del quartiere cittadino -ricordano da FI-. Assieme al centro polifunzionale di circa 300 mq. da destinare alle attività sociali, alla ludoteca in via Malta e alla decisione di progettare e chiedere il finanziamento per il micro-nido.

“La Pietraia -ricordano gli azzurri algheresi- non è una periferia ma una parte, importante, del tessuto urbano della città. Alghero, cosi come previsto dal nostro Piano strategico, deve avere una funzione policentrica, con diverse zone che compongono la città, tutte fondamentali e dotate di servizi». Questo fu anche il motivo principale che condusse allo spostamento del mercatino settimanale del mercoledì da via De Gasperi a viale Europa -ricordano gli esponenti politici Camerada, Spano, Musu e Argiolas-. “Ora, in attuazione dei principi di policentrismo, crediamo occorra porre attenzione all’agro algherese, avviando una nuova stagione nei rapporti con la nostra campagna che dia corpo e concretezza ai nostri impegni elettorali” – chiude il Gruppo Azzurro.