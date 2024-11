Mediasard entra nel mondo del Plastic Credit

A parlarcene è Maurizio Guzzi, titolare del Gruppo Mediasard che dal 2024 oltre ad occuparsi del comparto Immobiliare, sta dedicando tempo ed energie a nuovi progetti, tra questi il mondo del Plastic Credit.

“Tutti noi ci siamo sempre chiesti, che fine faccia la plastica raccolta in tutto il mondo e come mai gli oceani ed intere isole ne sono ancora ricoperti, per non parlare di quella che viene interrata o di quella che rimane per anni nelle discariche, liberando quelle microplastiche che purtroppo siamo costretti a respirare ogni giorno, solo il 10% infatti della plastica raccolta viene riciclata, lasciando il restante 90% ad altre vie.

la Corsair Group, Corsair-Dai rifiuti di plastica al petrolio – Ripulire il nostro mondo , Società con sede a Bangkok e in Olanda, ha trovato finalmente la soluzione al problema. Attraverso un processo chimico (chemical recycling) chiamato Pirolisi, la Corsair, grazie ai suoi impianti, scompone la plastica in molecole trasformandola in un olio, olio di pirolisi appunto. Questo olio viene poi venduto ai colossi del petrolio come eco- carburante per la produzione di altra plastica. Piuttosto che usare il petrolio si usa un eco-carburante, certificato, la cui produzione è a basso impatto ambientale e che proviene dall’eliminazione definitiva della plastica. Non è fantastico.

La Corsair inoltre, su indicazioni del WWF e sulla scorta del Carbon Credit, ha creato il primo certificato di plastica al mondo, CSR Plastic Credit, un certificato che attesta che una determinata quantità di plastica, è stata eliminata definitivamente dal pianeta. Una vera e propria rivoluzione. ( Cos’è il CSR Plastic Credit? )

Per ogni Kg di plastica rimossa definitivamente dall’ambiente, riciclata e/o trasformata in olio di pirolisi, la Corsair rilascia 10 certificati CSR Plastic Credit. Questi certificati possono essere acquistati al prezzo di mercato su Exchange o attraverso la rete Almplivo di cui Mediasard fa parte.

La Corsair Group infatti, al fine di diffondere questa rivoluzione, si è affidata ad una piattaforma a livello mondiale, piattaforma di cui Mediasard ha il privilegio di far parte. Parliamo della piattaforma Amplivo. Opportunità per un mondo migliore | Amplivo. L’obiettivo è quello di offrire questo servizio ad aziende e privati in tutto il mondo e ad un prezzo vantaggioso rispetto al prezzo di mercato.

Perché un’azienda, un comune o uno Stato dovrà essere Plastic Neutral e quali sono i vantaggi?

In primis si sta contribuendo a rimuovere dal pianeta, una quantità di plastica, pari a quella prodotta, e questo lo possiamo considerare un grande traguardo. Entrando più nei numeri, se un’azienda produce 1000 kg di plastica al mese, acquisterà i CSR equivalenti per compensare la plastica prodotta e siccome per ogni Kg di plastica riciclata ed eliminata definitivamente, vengono emessi 10 CSR, l’azienda dovrà acquistare 10.000 CSR.

Mediasard, per esempio, è la prima agenzia ad essere certificata Plastica Neutral in italia, ed i primi vantaggi sono di sostenibilità verso il Nostro Pianeta, ma anche in termini finanziari e di immagine, l’importo speso per la compensazione può essere infatti detratto al 100% come costo, aiutando inoltre l’immagine dell’azienda e punteggio in previsioni di bandi e finanziamenti pubblici

Un altro vantaggio lo possiamo avere nell’ ottenere maggiore visibilità e gradimento sui motori di ricerca, molto sensibili a questo tipo di iniziativa.

Rispetto all’agenda 2030 e le certificazioni ESG quanto descritto diventerà un obbligo, quello di eliminare dal pianeta la plastica prodotta che ora è visto come una rivoluzione. Produci 100 kg di plastica, devi eliminare 100 Kg di plastica, semplice. Come? Acquistando CSR ovviamente.

Si sta lavorando per installare nuovi impianti di pirolisi in tutto il mondo e stiamo facendo il possibile per averne uno anche qui in Sardegna, sarà un volano per tutti. Questi impianti sono eco-sostenibili, a bassa emissione e rispondono alle Certificazioni ISCC Plus.

Questa è anche una opportunità che permette un ritorno in termini di guadagno, promuovendo semplicemente questo servizio attraverso la piattaforma Amplivo, infatti, l’azienda Corsair ci premia. Contattaci per capire come, potrebbe essere un’opportunità di lavoro. Chiunque abbia voglia di abbracciare questo progetto, per certificare la propria azienda o semplicemente per avere qualche informazione in più, saremo felicissimi di accoglierti con corsi di formazione online e a dare chiunque tutte le informazioni.

Infine, conclude Maurizio Guzzi, tutti dovremmo partecipare attivamente a questa nuova rivoluzione per il bene del pianeta, senza aspettare che una legge o uno Stato ce lo impongano o dietro minaccia di multe salate”.

Martedi 26 novembre alle ore 19.30, ci sarà a Sassari, Hotel Leonardo da Vinci in via Roma, una serata di presentazione Amplivo-Corsair. Chiunque volesse saperne un po’ di più, può semplicemente comunicare la presenza ai seguenti numeri. Venite a scoprire quella che sarà una vera rivoluzione per il nostro pianeta.