Mauro Uselli e Giangiacomo Carta in concerto a Lo Teatrì

Il 1 dicembre è nuovamente magia al Lo Teatrì di Ignazio Chessa. Il più piccolo teatro al mondo, in una delle vie storiche della città di Alghero, ospita domenica 1 dicembre alle 12 00 il concerto live di Mauro Uselli al flauto bansuri e GianGiacomo Carta al pakhawaj. Nel palinsesto di una vasta programmazione natalizia, è inserito l’originale concerto di musica indiana dei due musicisti che ormai insieme hanno girato numerose piazze e regalato momenti indimenticabili ai loro fan in tutto il nord Sardegna e nel resto dello stivale.

Il maestro Mauro Uselli è ormai riconosciuto tra le personalità di spicco per quanto riguarda lo strumento flauto Bansuri in Italia ma non solo; oltre alla musica tipicamente indiana interpreta composizioni strumentali di musica classica, riviste dai suoi tecnicismi e virtuosismi che lo collocano nel panorama della musica contemporanea di tipo ambient-intimista.

Il concerto a Lo Teatrì prevede l’esecuzione e la presentazione di due raga della tradizione indostana , in cui emergeranno tutte le caratteristiche estetiche , ritmiche e virtuose dei due musicisti i quali continuano a sorprendere nelle varie performance che li vedono protagonisti nei festival , raduni e concerti in Italia e all’estero. Tutte le informazioni sul concerto saranno condivise dall’artista su facebook (CLICCA QUI) Nello stesso canale, verrà condiviso lo spettacolo, per dare modo a tutti di poterlo riascoltare.