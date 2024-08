Lunedì ad Alghero al via l’VIII edizione del Mamatita Festival

Da lunedì 26 agosto, e sino al 12 settembre, ad Alghero ritorna il Mamatita festival, il primo festival in Sardegna di circo e spettacolo viaggiante riconosciuto dal Ministero della Cultura, e organizzato dallo Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru.

Nei giorni dal 26 al 31 agosto questa ottava edizione della rassegna sarà di stanza nel Mamatita Viltage, lo spazio nel cortile della scuola Maria Immacolata dove la compagnia Teatro nelle Foglie ha allestito il grande tendone bianco e nero che ospiterà gran parte degli spettacoli.

Proprio il Teatro nelle Foglie sarà tra i grandi protagonisti di questa prima parte del festival, con ben tre produzioni: Kairos, in scena martedi 27 alle 21, La dolce follia, in programma il giorno dopo alla stessa ora e Imsomnia, una nuova produzione che sarà proposta nelle due serate di venerdì 30 e sabato 31 agosto sempre alle 21. Giovedì 29 e sabato 31 ottobre alle 17, sempre il Teatro nelle Foglie proporrà anche lo spettacolo Tour dietro le quinte, un’esperienza immersiva che guida il pubblico alla scoperta della vita del circo, senza animali.

Tra le proposte della settimana c’è anche Marabata (lunedì 26 alle 21) storia di due personaggi grotteschi abbandonati dalla loro popolazione portata in scena da Bromos, compagnia nata nel 2010 dall’incontro tra Andrea Montevecchi e Nicolò Antioco Ximene accomunati dalla loro specifica visione del clown.

Ancora: dal 27 al 31 agosto tra il Mamatita Viltage e il quartiere di Sant’Agostino torna per il terzo anno L’Albero del Macramè: clave, palline, cerchi, motocicli e tanto altro per sperimentare le proprie abilità e frequentare per qualche giorno una scuola di circo a cielo aperto.

Martedì 27 alle 20 nel Mamatita Vilatge arriva anche Caterina Fort, danzatrice, circense e performer con Solo aria una esplorazione fisico-emotiva tra dimensione orizzontale, verticale, sferica, zigzagante, in cerca di un momentaneo, fugace, possibile equilibrio. Mercoledì 28 agosto alle 20 Paolo Locci presenterà Hobo, uno spettacolo muto, in cui l’acrobatica al palo cinese e la manipolazione di oggetti si uniscono per portare lo spettatore in un universo di fantasia.

Venerdì 29 e sabato 30 agosto, nel centro storico di Alghero arriva per la prima volta in Sardegna la Compagnia Cie Bruboc che proporrà “WOOW”!, uno spettacolo surreale, non verbale e clownesco che sarà riproposto anche il 1° settembre a Putifigari.

Il Teatro Nelle Foglie e l’Albero del Macramè tornano in Sardegna grazie alla collaborazione con il festival di Nuoro Patapum, organizzato da Boche Teatro.

Per biglietti e prenotazioni: [email protected] // +39 333 249 0855

Il programma completo è consultabile sul sito mamatitafestival.com

Il Mamatita Festival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato alla pubblica istruzione, informazione, spettacolo, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Comune di Putifigari, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari – Salude & Trigu.