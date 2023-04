Lucia Fumero trio in concerto al Poco Loco

Dopo i festeggiamenti pasquali al Poco Loco di Alghero ritornano gli appuntamenti con la musica di altissima qualità: ritorna la rassegna The Jazz Club Network 2023. Domani, giovedì 13 marzo va in scena il quarto appuntamento. Per i primi 3 è stato un successo: sempre sold out. Questa volta è il turno di Lucia Fumero che con il suo trio presenta in anteprima per la Sardegna il nuovo lavoro discografico – composto da soli brani originali – dal titolo “Universo Normal” (Seed Jazz 001).

Lucia Fumero è pianista, compositrice e cantante catalana dalle radici internazionali: si è formata con la musica classica, il jazz e musica latina tra Barcellona e Rotterdam. Ha partecipato e collaborato in diverse formazioni di nuova generazione come Rita Payés, Nico Roig, Pol Batller e Martín Meléndez, tra gli altri. Il suo universo musicale nasce dai diversi generi che la hanno influenzata, il bagaglio musicale che ha assorbito nel corso della sua carriera: ciò si traduce in colori unici e singolari. Sul palco del Poco Loco sarà affiancata da due musicisti di grande rilievo all’interno della scena jazz spagnola, il bassista Martín Leiton e Juan Rodríguez Berbín alla batteria e percussioni.

Il concerto i Lucia Fumero Trio è il primo del mese di aprile nel calendario di JCN al Poco Loco e anticipa altri importanti appuntamenti: sempre ad aprile, venerdì 21 Omar Lyefook + Qcba e venerdì 28 Fabrizio Bosso 4et e infine giovedì 11 Maggio Jas Kayser. The Jazz Club Network è ideato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Jazz In Sardegna, ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna ed è patrocinato dal Comune di Alghero e da Fondazione Alghero.

Le premesse per un qurto tutto esaurito ci sono tutte, dunque la prenotazione è consigliata attraverso il sito www.pocolocoalghero.com. L’appuntamento è al Poco Loco di Alghero, giovedì 13 aprile, per il concerto di Lucia Fumero Trio, inizio previsto ore 21.30.