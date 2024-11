L’U14 del Cagliari batte l’Atalanta ad Alghero

Vittoria prestigiosa e di spessore per l’Under 14 del Cagliari di stanza ad Alghero. Nel campionato Under 14 Pro, la formazione rossoblu ha infatti vinto in rimonta contro l’Atalanta, prima in classifica e imbattuta, nella bella cornice del “Pino Cuccureddu” di Alghero.

Un successo che certifica una volta di più il corposo e qualitativo lavoro del Club nel territorio isolano e nello specifico nel Centro di Formazione algherese, con un gruppo eterogeneo composto da ragazzi provenienti da tutte le parti della Sardegna in grado di competere ai massimi livelli in questa categoria.

Ieri, davanti ad un folto pubblico e, sotto gli occhi dei responsabili della società cagliaritana, i giovani rossoblu, hanno ottenuto un risultato importantissimo e di valore, battendo a domicilio la prima della classe che arrivava in Sardegna con una media gol fatti impressionante (32 gol in 6 gare) e a 8 punti dal Cagliari.

Pronti via, è proprio l’Atalanta che parte forte e passa vantaggio dopo appena 6′ di gioco, con Raimondi, che batte Giganti. Il distacco in classifica però, viene appianato dalla reazione e soprattutto dalla prestazione rossoblù, che in campo è capace di giocare una gara assolutamente attenta dal punto di vista difensivo ed altrettanto concreta per quanto riguarda quello offensivo. Al 26′, infatti, arriva il pareggio per i padroni di casa, con la rete di Sechi, che di fatto congelerà il risultato del primo tempo, sul 1-1.

Il gol vittoria, arriva al 25′ della ripresa con Felli, dopo un inizio secondo tempo caratterizzato ancora da buoni ritmi di gioco e da un’applicazione tattica dei rossoblù che permette alla squadra di giocare a viso aperto con l’Atalanta, chiudendo le trame offensive degli ospiti e gestendo il risultato, fino al triplice fischio.