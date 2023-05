Lo Yacht Club Alghero ospita la tappa del campionato zonale Optimist

Weekend di regate (20-21 maggio) per lo YCAlghero che ospiterà la terza tappa del campionato zonale Classe Optimist. Circa 40 regatanti, dagli 8 ai 14 anni, provenienti dai vari club della Sardegna, scenderanno in acqua per sfidarsi nel golfo di Alghero (fronte spiagge). “Siamo particolarmente felici di ospitare questo evento – spiega il Presidente del sodalizio algherese Pier Paolo Carta, in quanto i nostri atleti più giovani (classe 2014) passati la scorsa estate dalla scuola vela estiva alla pre agonistica, esordiranno con la loro prima regata a livello regionale nella classe Cadetti”.

“Un evento molto importante per noi – sottolinea il primo istruttore Riccardo Celotto – che aprirà le porte alla nuova stagione di scuola vela, dove i bambini ed i ragazzi dai 6 anni in su potranno approcciarsi per la prima volta a questo magnifico sport, imparando a timonare una barchetta in autonomia, conoscere e rispettare il mare e la natura e soprattutto stringere nuove amicizie all’interno di un ambiente sano, rispettoso e disciplinato”.

Intanto, sono già diverse le richieste di iscrizione alla scuola vela che aprirà il 12 giugno e che per tutto il mese, darà la possibilità ai curiosi di fare una giornata di prova gratuita. Per informazioni si possono consultare online i social network dello Yacht Club Alghero, consultare il sito internet oppure chiamare direttamente in sede.