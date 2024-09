Lo Yacht Club Alghero chiude un’altra stagione in crescendo

Lo Yacht Club Alghero ha chiuso con successo un altro anno intenso. Una stagione estiva faticosa ma ricca di soddisfazioni. Anche in questo 2024 la Scuola Vela Estiva ha confermato il suo costante successo, registrando il tutto esaurito nei mesi di giugno e luglio. La domanda è stata elevata non solo per i bambini dai 6 ai 13 anni, ma anche per i ragazzi over 16. Questo rappresenta il risultato di un lavoro di promozione nelle scuole che inizia a dare i suoi frutti. Sensibilizzare i bambini allo sport della vela, all’interno degli istituti scolastici, è fondamentale, soprattutto in una città come Alghero, profondamente legata al mare.

L’attività di vela, però, non si ferma all’estate. Lo YCA è l’unica realtà cittadina che, oltre a proporre corsi estivi, offre un percorso continuativo verso l’attività agonistica. Attualmente, il club vanta

due squadre agonistiche: gli ILCA, per ragazzi dai 14 anni in su, e gli Optimist, per bambini dagli 8 ai 14 anni. Inoltre, siamo pronti a formare una nuova squadra protagonistica, composta da 10 bambini selezionati per intraprendere un percorso intermedio tra la Scuola Vela e l’agonismo.

Non sono mancati gli eventi di rilievo durante l’anno. A febbraio, lo Yacht Club Alghero ha avuto l’onore di ospitare il corso istruttori FIV, un appuntamento formativo di grande importanza. A marzo, abbiamo accolto Marcello Meringolo, Tecnico Nazionale della squadra Optimist, per un raduno con i nostri giovani velisti. Sempre a marzo, la classe 420, in piena rinascita in Sardegna, è stata protagonista di un raduno diretto dal pluricampione Andrea Totis.

Ad aprile, il club ha ospitato circa 300 bambini provenienti dalle scuole locali in occasione della “Giornata del Mare”, un evento dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli verso la cultura marinaresca. Giugno è stato ha visto lo Yacht Club Alghero al centro della scena internazionale con l'organizzazione della Swan Sardinia Challenge, una regata di altissimo livello che ha riunito professionisti della vela e spettacolari imbarcazioni, regalando uno spettacolo mozzafiato nel golfo di Alghero. A fine luglio, il “Sailing School Day” ha chiuso in bellezza la stagione estiva con una regata tra i bambini della Scuola Vela.

L’evento ha riscosso un enorme successo, con centinaia di bambini e genitori che hanno affollato il club per celebrare insieme una giornata indimenticabile di sport e socialità. Altro momento importante è stato quello che ha permesso ai bambini dell’Associazione Il Mio Amico Speciale di poter provare anche lo sport della vela, ospitati per una settimana dal sodalizio algherese. Preziosa l’ormai consueta collaborazione con l’Università di Scienze Motorie di Sassari che ogni anno coinvolge numerosi suoi studenti.

“E’ stata un’altra estate straordinaria- sottolinea il Presidente dello Yacht Club Alghero, Pierpaolo Carta- insieme al resto del Direttivo non posso che essere orgoglioso di quanto è stato fatto, non solo in questa stagione estiva ma da diverso tempo. La vela, insieme agli appuntamenti collaterali, sono il segnale di quanto questo sport e lo Yacht Club Alghero siano vitali in città. Ci prepariamo sempre a nuove sfide. Ringrazio per questo tutti i componenti del direttivo che presiedo, lo staff, gli iscritti e le famiglie, senza dimenticare il Porto di Alghero con il quale collaboriamo tutti gli anni”.

“Ringrazio di cuore tutto lo staff che con passione, grinta e professionalità ha affrontato una stagione impegnativa ma ricca di emozioni – ha poi aggiunto Riccardo Celotto, responsabile della Scuola Vela e Istruttore dello YCA, che ringrazia gli istruttori e aspiranti istruttori per il loro impegno costante e che hanno contribuito insieme ai soci del club al successo della scuola vela e di tutti gli eventi a corollario. Senza loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Il loro impegno costante è stato fondamentale per il successo della nostra Scuola Vela e di tutti gli eventi che abbiamo organizzato”.