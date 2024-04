Lo SpazioT ospita “Magnifico”, monologo teatrale della compagnia Mumble Teatro

Mumble teatro sbarca in Sardegna con lo spettacolo finalista a In Box 2023 “Quasi una serata” e passa per Alghero con il monologo “Magnifico” di e con Davide Marronchelli, mercoledì 24 aprile alle ore 21. Una bella occasione per il pubblico algherese per assistere a uno spettacolo che, a partire dal percorso umano e artistico di Michelangelo, ci parla di bellezza, scelte, ansia da prestazione, del capire cosa ci piace e della passione nel provare a seguirlo. È difficile per tutti, persino per Michelangelo, sentirsi a proprio agio in una società che ci vuole magnifici, sempre e comunque, dove basta una scelta sbagliata per trasformarsi da vincenti in falliti, nessuna sfumatura consentita. Un mondo dove si ha l’impressione di non correre mai abbastanza per stare al passo con gli altri. Uno spettacolo Magnifico. Perché? Perché DEVE esserlo, naturalmente.

Mumble teatro nasce nel 2011 dall’incontro di diversi attori comaschi con un’idea condivisa di teatro. Il debutto con “Tartufi”, un classico ispirato a “Tartuffe, ou l’imposteur” di Moliere, per la regia di Davide Marranchelli. La seconda produzione, “Figurini – storie di uomini da incorniciare”, utilizza invece elementi tipici del teatro di narrazione e del cabaret, scritto e interpretato da Marco Continanza e Davide Marranchelli e diretto da quest’ultimo. Nel 2017 Mumble prende parte con Stefano Panzeri al progetto “Oltreoceano”, un viaggio in Argentina e Uruguay alla scoperta della memoria migrante italiana, con una lezione/spettacolo sulla Commedia dell’Arte. In questo viaggio prende corpo l’idea di parlare insieme della memoria migrante del nord Italia in “Così Lontano Così Ticino”, che vede il suo debutto in aprile 2018. “Magnifico” è parte del programma della rassegna “ALT – fermate culturali alternative” ideata e organizzata dallo SpazioT, centro di aggregazione e produzione teatrale, che invita il pubblico ad abitare i nuovi spazi in via Kennedy.

“Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare…meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi”.

Magnifico Michelangelo di e con Davide Marranchelli Produzione Mumble Teatro – Como Inizio spettacolo ore 21. I posti sono limitati ed è raccomandata la prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare SpazioT al 333-2490855.