Lo Senyal del Judici da Alghero a Barcellona con il Coro Polifonico Algherese

Lunedì 14 novembre alle 21 il Coro Polifonico Algherese, nell’ambito delle attività concertistiche per l’anno 2022, affronterà un importante impegno in Catalogna e precisamente a Barcellona, nella prestigiosa Cripta della Sagrada Familia, dove eseguirà il concerto Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la.

Il concerto di Barcellona è parte dell’attività del Coro Polifonico Algherese per l’anno 2022: iniziative musicali e corali in ambito regionale, nazionale ed internazionale, che godono di diversi patrocini e contributi, in particolare da parte della Regione Sardegna e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Per questo evento specifico ci si avvale inoltre del contributo e del patrocinio del Comune di Alghero – Assessorato alla Cultura, fortemente interessato alla promozione delle nostre peculiarità culturali e linguistiche, e del supporto organizzativo dell’Ufficio di Alghero della Delegazione in Italia del Governo della Catalogna.

Lo spettacolo, guidato da una voce narrante, alterna interventi musicali strumentali e corali, con elaborazioni dell’antica melodia medievale, brani di polifonia contemporanea ed esecuzioni organistiche musicalmente drammatiche, conducendo infine il pubblico all’ascolto dell’esecuzione integrale del Senyal del Judici di Alghero, nella versione per coro, solista e strumenti elaborata dal m° Stefano Garau. La direzione artistica è del m° Ugo Spanu.

Il Coro Polifonico Algherese, associazione corale fondata nel 1976, da quasi trenta anni è esecutore del “Judici” della Cattedrale di Alghero, accompagnando il sibil·ler nella celebrazione della notte di Natale, come da tradizione. Nell’esecuzione del 14 novembre il ruolo solistico è interpretato dal corista Gabriele Catalano, alla tromba Manuele Costantino, al violoncello Alessia Sassu, al tamburo Riccardo Collu. Fabio Frigato all’organo eseguirà brani di Reger e Carmela Mura Monfardino, curatrice dei testi e voce narrante, condurrà alla scoperta della figura della Sibilla.

L’esecuzione musicale del Lo Senyal del Judici l’Alguer i el Cant de la Sibil·la é il naturale risultato del progetto trentennale di valorizzazione di questo capolavoro, patrimonio orale dell’umanità, iniziato nel 1995 con l’incisione e produzione del CD ”Estudi Polifònic – Dal Cant de l Sibil·la a Montserrat”, e proseguito con diverse esecuzioni, anche in forma di spettacolo, in collaborazione con altre associazioni, tra le quali è attualmente in corso quella con l’Associazione Culturale Arte in Musica.

Inoltre nella stessa giornata di lunedì 14 novembre, alle 12,30, nella Facoltà di Geografia e Storia dell’Università di Barcellona, il socio corista Giuseppe Calaresu terrà la conferenza “Lo Senyal del Judici”, uno sguardo sugli aspetti storici e musicali del Cant de la Sibil·la di Alghero. Moderano Gustau Navarro responsabile dell’ufficio della Generalitat di Catalunya in Alghero e il vicerettore della Facoltà Jaume Carbonell.

————————————-

El dilluns 14 de novembre a les 21 h la Coral Polifònica de l’Algueresa, en el marc de les activitats concertístiques de l’any 2022, afrontarà un important compromís a Catalunya i precisament a Barcelona, a la prestigiosa Cripta de la Sagrada Família, on actuarà. El concert titulat Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la.

El concert de Barcelona forma part de l’activitat de la Coral Polifònica Algueresa per a l’any 2022: iniciatives musicals i corals en el context regional, nacional i internacional, que gaudeixen de diferents patrocinis i aportacions, en particular de la Regió de Sardenya i del Ministeri de Cultura-Direcció General d’Espectacle. Per a aquest esdeveniment en concret comptem també amb el patrocini i una contribució del Municipi de l’Alguer – Departament de Cultura, molt interessat en la promoció de les nostres peculiaritats culturals i lingüístiques, i el suport organitzatiu de l’Ofici de l’Alguer de la Delegació a Itàlia de la Generalitat de Catalunya.

L’espectacle, dirigit per una veu narradora, alterna intervencions musicals instrumentals i corals, amb elaboracions de l’antiga melodia medieval, peces de polifonia contemporània i actuacions d’orgue musicalment dramàtiques, perquè finalment el públic escolti l’actuació completa del Senyal del Judici di Alghero, en la versió per a cor, solista i instruments desenvolupada pel mestre Stefano Garau. La direcció artística és del mestre Ugo Spanu.

La Coral Polifònica Algueresa, associació coral fundada l’any 1976, fa quasi trenta anys que interpreta el “Judici” de la Catedral de l’Alguer, acompanyant el sibil·ler en la celebració de la Nit de Nadal, com és tradició. En l’actuació del 14 de novembre, el solista el fa el corista Gabriele Catalano, a la trompeta Manuele Costantino, al violoncel Alessia Sassu, al tambor Riccardo Collu. Fabio Frigato a l’orgue interpretarà peces de Reger i Carmela Mura Monfardino, editora dels textos i narradora, portarà al descobriment de la figura de la Sibil·la.

La interpretació musical de Lo Senyal del Judici. L’Alguer i el Cant de la Sibil·la és el resultat natural del projecte de trenta anys de valoració d’aquesta obra mestra, patrimoni oral de la humanitat, que va començar l’any 1995 amb l’enregistrament i producció del CD “Estudi Polifònic – Del Cant de la Sibil·la a Montserrat”, i va continuar amb diverses actuacions, també en forma d’espectacle, en col·laboració amb altres associacions, entre les quals es troba actualment la de l’Associació Cultural Arte in Musica. En marxa.

També el mateix dia 14 de novembre de 2022, a les 12:30 h, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, el corista Giuseppe Calaresu impartirà la conferència “Lo Senyal del Judici”, una mirada als aspectes històrics i musicals del Cant de la Sibil·la a l’Alguer. Moderat per Gustau Navarro, cap de l’oficina de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer i el vicedegà de la Facultat Jaume Carbonell.