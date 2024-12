LLIGAMS, inaugurazione a Lo Quarter

Sabato 28 dicembre, nelle sale de Lo Quarter, inaugura LLIGAMS, ritratto corale delle famiglie di Alghero. La parola Lligam, come gli algheresi ben sanno, indica un rapporto di affetto, amore, amicizia. Il titolo non è solo un omaggio alla città sardo-catalana che ha ospitato la residenza artistica di Gianpaolo Arena ma è a tutti gli effetti una dichiarazione di intenti. Nei giorni di residenza algherese Arena ha immortalato i nuclei familiari della città decidendo di far slittare il concetto di “famiglia” da legame biologico e burocratico a quello di “lligam” inteso come una eterogenea espressione di affetti.

C’è dunque l’omaggio linguistico verso una comunità che coltiva la sua identità attraverso la tutela linguistica e c’è, soprattutto, una lettura della complessità del contemporaneo, l’esigenza di spostarsi dallo scudo del “tradizionale” al più coerente “possibile”, “reale”, “evidente”. Fratelli e sorelle, genitori e figli, cuccioli e amici, coppie e clan: molti e vari sono stati i legami che hanno sfilato davanti all’obiettivo di Gianpaolo Arena, potente resoconto del divenire delle dinamiche affettive.

I ritratti saranno esposti nelle sale espositive al piano terra de Lo Quarter, un omaggio e un ringraziamento alle persone che con fiducia e generosità hanno condiviso i loro Lligams. La mostra, a cura di Sonia Borsato, verrà ufficialmente inaugurata sabato 28 dicembre alle ore 18:00. Le residenze d’artista – ciclo che ha avuto avvio proprio con Gianpaolo Arena nel dicembre 2023 – fanno parte delle azioni di Atelier nuove narrazioni contemporanee, nato per volere di Comune di Alghero e Fondazione Alghero per valorizzare la città attraverso un eterogeneo programma di interventi tra tradizione e sperimentazione.

Mostre, talk, collaborazioni, Pop Up, residenze hanno reso Alghero protagonista di un racconto inedito, un ritratto contemporaneo realizzato da creativi e creative, invitati a reinterpretare il patrimonio culturale della città. Con la direzione artistica di Sonia Borsato, da settembre 2023 e per tutto il 2024, gli Atelier di Via Carlo Alberto si sono offerti alla comunità come spazi di sperimentazione, riflessione e incontro.

La mostra Lligams, che si svilupperà ulteriormente in un prodotto editoriale, è realizzata con il contributo di Fondazione di Sardegna e del Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di Covid-19, Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale. Si ringrazia l’Associazione Culturale Su Palatu Fotografia.

Gianpaolo Arena (1975, Italia) sviluppa progetti di ricerca su tematiche ambientali, documentarie e sociali. Il suo lavoro utilizza il paesaggio e il ritratto come modalità per investigare la rappresentazione degli spazi antropizzati e la sostenibilità delle città contemporanee. Dal 2010 è curatore del magazine di fotografia internazionale Landscape Stories e organizza workshop, progetti editoriali ed espositivi. È co- fondatore di CALAMITA/Á (2013-ongoing), progetto di ricerca internazionale sui temi del Vajont e della rappresentazione delle catastrofi.

Suoi lavori sono stati esposti in istituzioni nazionali (Triennale di Milano; MACRO — Museo d’Arte Contemporanea di Roma; SI Fest) ed internazionali (X Biennale di Architettura di San Paolo, Brasile con lo studio Latitude Platform; Alt+1000, Rossinière, Svizzera)

Nel 2015 è giurato al Photobook Award di Melbourne e dal 2016 al Photography Grant – International Photography Magazine. Nello stesso anno è tra i curatori del Padiglione Venezia per la Biennale di Architettura e nel 2020 è curatore del progetto MH ART PROJECT, residenza per artisti internazionali nelle regioni Champagne/ Cognac in Francia in collaborazione con Barbarito Bancel Architectes/LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Nel 2021 pubblica The Valley Between Peaks and Stars (Quodlibet) e 2021 A Folktale From Vietnam: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass (The Velvet Cell).