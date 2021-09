Le elezioni amministrative in Sardegna saranno in autunno

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge per il rinvio delle elezioni amministrative in 160 comuni sardi, a causa dell’emergenza Covid-19. Il presidente Michele Pais ha chiarito che la legge non aveva relatore perché è arrivata in Aula in base all’art.102 del regolamento con l’accordo di tutti i capigruppo, ed ha invitato la Giunta ad esprimere il suo parere. A nome dell’esecutivo, l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna ha espresso parere favorevole e l’Aula ha votato all’unanimità per il rinvio. Le elezioni si terranno all’autunno 2020, in una domenica ricadente nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 29 novembre.