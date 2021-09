Lavori della rete del gas e riaprono i mercatini settimanali alimentati

Riprendono progressivamente le opere pubbliche sospese oltre due mesi a causa dell’emergenza Covid. Già in azione le squadre del settore manutenzioni, alle quali tra qualche giorno si aggiungeranno le unità, venti operai reclutati attraverso i progetti del Reis, che andranno ad incrementare le squadre che si occupano della pulizia e del decoro. Da oggi intanto sono riapparsi i mezzi dell’impresa aggiudicataria dei lavori di posa in opera della rete del gas. Si scava in via Manzoni, nel tratto tra via Gramsci e via Kennedy, secondo un calendario che prevede l’attuazione di lavori negli altri segmenti di via Manzoni compresi tra la via Kennedy e via Sassari e tra via Sassari e via Giovanni XXIII°.

Inizio degli scavi anche in via Liguria, nel tratto tra via Umbria e via Puglia, e in via XX Settembre, tra via Kennedy e via Sassari. Lavori anche in via Satta, via Don Minzoni, via Rosselli, via Porrino, via Edison, via Pacinotti e una residua parte di via Cavour rimasta in sospeso a causa della chiusura del Dpcm. Il programma completo si estende per le settimane a cavallo tra il corrente mese di maggio e le due settimane di giugno, secondo un calendario che mette in lavorazione più urgente le zone limitrofe al centro per spostarsi poi nelle aree più periferiche.

Da domani, intanto, riprende il mercato settimanale della Coldiretti nel quartiere di Sant’Agostino, nella consueta ubicazione tra le vie Marconi, Satta e Largo Nunzio Costantino. Riprenderà da mercoledì prossimo, 20 maggio, anche il mercatino di via Sardegna. La riapertura riguarderà le sole categorie alimentari. Il ritorno delle bancarelle per la prossima settimana, su richiesta degli ambulanti, è stato concordato ieri in un incontro tra i rappresentanti dell’A.N.A., l’associazione degli ambulanti, l’Assessore dello Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro e il dirigente del settore commercio. Gli operatori del mercatino hanno inoltre la disponibilità ad allestire, per la parte alimentare, il mercato del sabato a Fertilia.