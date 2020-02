La Società Umanitaria presenta il film “Barbecue Pejo” al Quarter

Lunedì 24 febbraio alle 18.30 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la Società Umanitaria di Alghero in collaborazione con l’associazione Sunugaal e con il patrocinio della Fondazione Alghero, presenta il film Barbecue Pejo [Bénin, 1999, 86’], di Jean Odoutan.

Sceneggiatore, attore, regista, produttore e compositore beninese, nel 1980 si trasferisce in Francia, dove avvia la sua prolifica carriera cinematografica. Nel 2003 torna in Benin per dare vita a Quintessence, il festival cinematografico internazionale di Ouidah, e nel 2006 inaugura i corsi di cinema presso l’ICO, Institut Cinématographique de Ouidah.

Barbecue Pejo, selezionato e premiato in numerosi festival africani, europei e americani, è il suo primo lungometraggio, e racconta la storia di un povero coltivatore di mais beninese che vuole liberarsi della sua profonda miseria reinventandosi come tassista. Per riuscire nell’intento, acquista una Peugeot 504 traballante, con conseguenze inattese.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto Walyaan, quinta edizione, che prevede la proiezione in diversi luoghi della Sardegna di film made in Africa selezionati dall’associazione Sunugaal, tutti accompagnati da registi, autori ed esperti.

A impreziosire la serata del 24 sarà il regista Jean Odoutan che, dopo la proiezione, dialogherà con il pubblico in sala. Il film sarà proiettato in lingua originale (francese) con i sottotitoli in italiano. L’ingresso è gratuito.