La Sardegna tra le mete più gettonate per le crociere nel Mediterraneo

La Sardegna è famosa in tutto il mondo per il mare cristallino e la sabbia finissima, che nulla hanno da invidiare a quelle di località esotiche e rinomate come i Caraibi o le Maldive. Merito della presenza di spiagge dalla bellezza insuperabile, come ad esempio Cala Coticcio a Caprera oppure, per restare più vicini ad Alghero, La Pelosa a Stintino, solo per citarne alcune.

Un modo per scoprire le coste sarde che sta riscontrando un crescente interesse è quello delle crociere last minute che permettono di navigare anche in Costa Smeralda: la zona più gettonata dell’isola dal punto di vista turistico. A proporle compagnie come Costa Crociere, leader in Europa e realtà di eccellenza italiana, attiva da oltre settant’anni.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sul perché visitare la Sardegna in crociera è una buona idea, analizzandone vantaggi e tendenze.

Non solo Sardegna: altre mete che è possibile visitare con una crociera nel Mediterraneo

Il Mediterraneo si estende per una superficie di circa 2,51 milioni di kmq, toccando tre continenti: Africa, Asia ed Europa. Raggiunge una profondità massima di 5.27 metri, a fronte di una media di 1.500 metri (fonte: Limes).

Questi dati permettono di avere un quadro di quanto il Mar Mediterraneo possa presentare paesaggi variegati, interessando Stati e località tra loro anche molto diverse, percorrendo distanze considerevoli. Le crociere Mediterraneo permettono di considerare un’ampia varietà di itinerari, che riguardano la Sardegna e non solo. Ad esempio, con Costa Crociere è possibile visitare le coste francesi e spagnole, soggiornando nelle splendide isole di Ibiza e Palma, per poi tornare nello Stivale facendo tappa proprio in Costa Smeralda.

Un altro percorso degno di nota è quello che vede al centro la Grecia, la Capitale della Turchia, Istanbul, le isole di Creta e Rodi. La partenza è da Atene, città che negli ultimi è stata oggetto di una rivalutazione importante, a fronte di un’ascesa crescente nel settore turistico.

Perché scegliere la Sardegna per andare in crociera

Chi è nato in Sardegna non sempre conosce perfettamente il territorio che gli ha dato i natali. La ragione è semplice. Ogni città – e Alghero non fa eccezione – è talmente bella che recarsi alla scoperta di altri luoghi spesso delude, non reggendo il confronto. Questo è del resto uno dei motivi del successo del turismo nel Nord dell’isola , tra le mete più apprezzate a livello nazionale e internazionale.

C’è poi da dire che la Sardegna viene sempre più spesso scelta come teatro di eccezione per diversi eventi importanti, come dimostra la conferma di Alghero per la manifestazione Rally Italia , giunta quest’anno alla ventunesima edizione. L’isola è perciò diventata un luogo di attrazione anche per quanto riguarda gli eventi.

La bellezza del territorio, le manifestazioni di caratura eccellente e l’accoglienza della popolazione non sono la sola ragione per cui vale la pena scegliere la Sardegna come tappa durante una crociera nel Mediterraneo. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello di poter vedere la costa con uno sguardo diverso, dal mare appunto, per poi spostarsi come navigatori provetti verso altri lidi. L’isola diventa così un po’ punto di partenza un po’ punto di arrivo, trovando significati e scenari nuovi.