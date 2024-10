La Sardegna e Alghero presenti all’Assemblea Nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia

Il coordinatore regionale del Dipartimento Turismo Sardegna, Marco Di Gangi, ha partecipato alla III assemblea nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, che si è tenuta a Brucoli (SR) nell’ambito dell’evento “Italia, le radici della bellezza”. L’iniziativa, organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, ha riunito Ministri, Sottosegretari, Parlamentari e Assessori regionali tutti in quota FdI, insieme al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, per dibattere e approfondire le strategie del governo Meloni per la valorizzazione del turismo italiano.

“È stata un’occasione preziosa per mettere a confronto buone pratiche”, ha dichiarato Di Gangi. “Ho avuto modo di ascoltare le esperienze di amministratori, operatori del settore provenienti da tutta Italia e di portare ovviamente il contributo di Alghero e della Sardegna, che ha sicuramente potenzialità enormi ancora da sviluppare, ma che proprio grazie all’attività portata avanti da operatori e amministrazioni di centrodestra, ha raggiunto negli ultimi anni importantissimi traguardi.”

Durante l’assemblea, sono state affrontate tematiche cruciali per il potenziamento del settore. Tra i temi di stretta attualità trattati la nuova disciplina dell’imposta di soggiorno, l’Introduzione del CIN per regolamentare la ricettività e contrastare i fenomeni del sommerso e dell’abusivismo, salvaguardando, al contempo, la proprietà privata. E ancora la promozione del turismo sostenibile, la digitalizzazione delle imprese turistiche, la formazione del personale e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, tutte sfide attuali che possono garantire maggiore competitività alle imprese e alle destinazioni italiane.

Il tema, sensibilissimo, del trasporto aereo è stato affrontato grazie alla partecipazione dell’On. Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, con particolare riferimento all’attuale situazione della Sardegna e della Sicilia. “Il turismo rappresenta un volano fondamentale per l’economia italiana e Fratelli d’Italia è in prima linea per sostenere la sua crescita”, ha concluso Di Gangi. “L’esperienza di Brucoli mi ha fornito spunti importanti per continuare a lavorare allo sviluppo turistico della nostra terra, portando avanti le istanze degli operatori del comparto, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e di crescita per la nostra comunità.”