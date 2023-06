La rappresentativa della Sardegna protagonista al Jamboree nazionale di mini basket

La rappresentativa della Sardegna è stata protagonista al Jamboree nazionale di mini basket tenutosi da giovedì 22 a domenica 25 giugno. Le competizioni hanno visto gli atleti sardi sfidare le rappresentative delle Marche , Valle d’Aosta , Piemonte, Liguria e Veneto, vincendo 4 gare e pareggiandone 1. Presenti all’appuntamento dieci rappresentative regionali (Valle D’Aosta ,Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna), con squadre composte da un istruttore, 4 ragazze e 4 ragazzi. A Hône si è giocato sui due campetti situati sulla sponda dell’Ayasse, di fronte al Municipio, mentre per il Forte di Bard è stato allestito un campo nella Piazza d’Armi. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica, sempre al Forte, al termine delle gare.

La rappresentativa femminile regionale al “Jamboree Canestri al Forte” in Valle d’Aosta è stata composta da Martina Peana e Viola Cantoni (Pallacanestro Alghero 1986), Eleonora D’Alo (Basket90 Sassari), Fatima Ramahi (G.S. Oratorio Basket Elmas) mentre per la rappresentativa maschile regionale hanno giocato Matteo Serra (Basket90 Sassari), Manuel Loris Velez (Santa Croce Basket Olbia), Kenlay Masia (Basket Su Planu), Giacomo Pippia (Esperia). Ad accompagnare il gruppo l’istruttore Antonello Muroni, e Sara Puddu.

Piccola curiosità: nella magnifica location del Forte di Bard si sono girate le riprese del Film ‘Avengers: Age of Ultron’, il kolossal del 2015 che ha come protagonisti i Vendicatori della Marvel. Il Forte di Bard, imponente fortezza costruita nel XIX secolo dai Savoia, oggi sede di musei e mostre, ha ospitato alcune delle riprese del film sino a diventare una delle icone della pellicola. A ricordo delle riprese avvenute nel febbraio 2014, nei pressi del terzo ascensore panoramico, sono stati collocati i modelli in scala 1:1 di Iron Man, Hulk e Captain America.