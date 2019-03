La Fidapa dedica una serata alle donne della città

La FIDAPA Sezione di Alghero, presieduta dall’avv. Maria Antonietta Fois, ricorderà la giornata dell’8 marzo, con una serata dedicata alle “Donne” della città, nell’Aula Consiliare, che, da anni, viene “virtualmente” occupata, in quanto simbolo del potere maschile. Sarà l’occasione per omaggiare e consegnare il “Premio Donna” a quattro concittadine che sono distinte nel campo della scrittura, della musica, dell’imprenditorialità e del volontariato.

La FIDAPA BPW Italy, la più grande associazione italiana al femminile con sedi in tutto il mondo, ha come scopo statutario la valorizzazione della donna a tutti i livelli, soprattutto nel campo delle arti, delle professioni e dell’imprenditorialità. Il Premio è in linea con il tema nazionale, che esalta la creatività femminile e la cultura dell’innovazione, quali motori di sviluppo socio-economico.

L’omaggio della FIDAPA è rivolto a Marisa Brugna, insegnante e scrittrice che, nel suo libro “Memoria negata”, testimonia le sofferenze dei profughi giuliani, esuli nella madre patria, con un messaggio di speranza per tutti i bambini vittime della guerra e di ingiustizie; a Claudia Crabuzza, appassionata cantautrice e fondatrice del gruppo musicale Chichimeca, che ha inciso diversi dischi e vinto molti premi, tra cui il prestigioso premio Tenco per la canzone d’autore in lingua minoritaria, a Maria Grazia Murrocu giovane e brillante imprenditrice, coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa del Nord Sardegna, che guida con professionalità e competenza l’Azienda Sa Mandra; a Silvana Pinna, già docente nel Liceo Scientifico, da sempre impegnata nell’associazionismo a favore delle donne e dei bambini, che ha fondato la Sezione FIDAPA di Alghero e il Comitato Provinciale UNICEF di Sassari. La serata sarà allietata dalla giovane cantautrice Angela Colombino.

Nella foto Claudia Crabuzza