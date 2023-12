La FC Alghero chiude il 2023 con una vittoria

La Fc Alghero chiude il girone di andata e l’anno con una vittoria importantissima fuori casa contro il Borore. 2 – 3 il finale di una partita ricca di suspence con i padroni di casa per primi in vantaggio, poi nel finale di primo tempo la Fc Alghero, in sei minuti, ha ribaltato la situazione. Nel secondo tempo un rigore ha ridato coraggio ai padroni di casa, ma gli algheresi hanno avuto la meglio.

Per la cronaca, Fc Alghero pericoloso dopo due minuti con Gnani, servito da Cherchi, che di testa impegna Volpicelli. Al 22º défaillance difensiva algherese, ma gli avanti del Borore non sfruttano l’opportunità e si riprende con rimessa dal fondo per la Fc Alghero. Si va al 27º e la Fc Alghero si rende nuovamente pericoloso con una rovesciata di Correddu, in piena area di rigore, con la palla che esce fuori di poco. Un minuto dopo è il Borore a portarsi in vantaggio con Muscau che sfrutta un’uscita avventata di Serra per spedire la palla in rete. Al 36º la Fc Alghero sfiora il pareggio con un tiro di Pintus che attraversa la linea di porta e termine dalla parte opposta. Bella la parata di Serra su un tiro di Andrea Porcu lanciato in contropiede. Nell’azione successiva algheresi pericolosi con Mario Finca. Lo stesso Finca al 39º trova il gol del pareggio con un bel tiro sul quale Volpicelli non può far altro che raccogliere la palla dalla rete. Finca sugli scudi: al 43º il fantasista algherese, lanciato da Pintus, serve un prezioso assist a Correddu raddoppia di testa. Fc Alghero in crescendo e al 45º con bomber Cherchi, in semirovesciata, trova il terzo meritatissimo gol.

Si va al secondo tempo e al 59º Finca, su assist di Nemore dalla sinistra, colpisce di testa e il portiere di casa blocca. Al 78º rigore per il Borore che Muscau realizza spiazzando Serra. Finale al cardiopalma con il Borore che spinge in avanti e la Fc Alghero che si difende con ordine. Alla fine tre punti che consentono ai giallorossi di chiudere l’anno e il girone di andata in testa alla classifica con 36 punti.

“Chiudiamo il girone di andata nella posizione di classifica nella quale volevamo essere, – dichiara il vice presidente Gianluca Marras – ma la strada è ancora lunga. Chiudiamo un 2023 con: 29 partite giocate, 1 sconfitta, 1 pareggio, 27 vittorie, 125 gol fatti, 19 subiti. Dal 2024 mi aspetto le stesse cose del 2023: lavoro, dedizione e sacrificio. Faccio degli auguri sinceri di un buon anno ai nostri tifosi. Un ringraziamento va anche a tutti i nostri sponsor”.