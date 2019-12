La Carovana del Sorriso Sardegna, primo incontro conviviale

Primo incontro conviviale de la carovana del sorriso Sardegna. Tanto entusiasmo, attenzione e voglia di far del bene. Circa 60 persone si sono ritrovate per il GiroPizza solidale organizzato dal gruppo Sardegna di Carovana. Insieme a Piera Monica Pulina e al fondatore de la carovana del sorriso, Beppe Mambretti, è stato fatto il punto dei progetti di istruzione ai bimbi Masai. Ottanta di loro a breve inizieranno percorso di scolarizzazione che li porterà ad un futuro più luminoso.

Soddisfazione da parte del fondatore del gruppo che in pochi mesi già saputo riunire i volontari che si sono messi subito all’opera nell’organizzazione dei banchetti di promozione e raccolta fondi e che hanno saputo interagire e raccogliere preziosi contributi sul progetto pre scuola Masai, come quelli dei dirigenti, insegnanti e alunni dell’istituto comprensivo di Perfugas, Ploaghe e Chiaramonti.

Una grande catena di solidarietà che ha come motore e cuore la responsabile regionale Monica Pulina. A testimoniare tutto ciò la presenza gradita del Sindaco di Alghero Mario Conoci che ha espresso apprezzamento per il lavoro del sodalizio che in Sardegna è ormai realtà.