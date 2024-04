La capolista FC Alghero a valanga contro la Junior Ozierese

La Fc Alghero vince 1 – 7 sul campo della Junior Ozierese e conquista una vittoria che gli consente di arrivare all’ultima giornata di campionato con due punti di vantaggio sul Bottidda. Partita senza storia quella giocata dagli algheresi sul campo degli ozieresi, nonostante nei primi minuti abbia subito il gol dei padroni di casa per un errore difensivo. La reazione è stata immediata e per la Junior Ozierese non c’è stato nulla da fare. Per la Fc Alghero doppiette per Correddu e Raimondo Serra, poi in gol anche i due bomber della squadra, Cherchi e Pintus e il giovane Carbone.

Per la cronaca, al primo tiro in porta, al 13’, la Junior Ozierese si porta in vantaggio con Alessandro Enna che sfrutta una grave disattenzione per spingere la palla in rete alle spalle dell’incolpevole Francesco Serra. Passano due minuti e la Fc Alghero pareggia con Roberto Correddu che raccoglie una corta respinta della difesa di casa e deposita la palla in rete. Al 17’ il meritato vantaggio degli algheresi , ancora con Correddu che anticipa la difesa Ozierese e, dal limite dell’area piccola, insacca. Fc Alghero inarrestabile e al 20’ arriva il terzo gol in contropiede con Raimondo Serra. Al 32’ quarto gol della Fc Alghero: cross dalla sinistra di Nemore per Carbone, appostato al centro dell’area di rigore, che di testa supera il numero uno di casa Riu. Giallorossi sempre più padroni del campo e al 39’ siglano l’1-5 con Raimondo Serra che anticipa tutti e insacca.

Si va al secondo tempo e, dopo quattro minuti, Michele Cherchi sfiora il palo sinistro con un tiro da dentro l’area di rigore. Al 52’ bello scambio Nemore – Pintus con il tiro di quest’ultimo parato in due tempi da Riu. Al 56’ il sesto gol della Fc Alghero con bomber Michele Cherchi che così mette anche il suo sigillo nel caldo pomeriggio sul campo ozierese. Al 70’ bella giocata di Finca che viene messo a terra in area. L’arbitro concede il giusto calcio di rigore che capitan Carlo Pintus realizza spiazzando Riu. Nel finale girandola di sostituzioni con la Fc Alghero che ha gestito il gioco sino al triplice fischio dell’arbitro Meloni di Mores.

Ora mancano gli ultimi 90 minuti che separano la Fc Alghero dalla conclusione del campionato. Domenica al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo arriverà il Borore. La Fc Alghero chiama a raccolta tutti i tifosi e appassionati di calcio per questa ultima partita che potrebbe significare vittoria del campionato.