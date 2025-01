Junior NBA, Draft 2025: spettacolo al PalaSerradimigni

“Un grandissimo successo, la pallacanestro ha bisogno di questo entusiasmo, un’adesione in massa con la possibilità di vedere una partita di serie A femminile e poi di sognare con la propria squadra abbinata ad una franchigia NBA” Così il presidente della FIP Sardegna Tore Serra ha commentato a caldo sul Draft Event 2025 del Junior NBA che si è tenuto domenica pomeriggio al PalaSerradimigni. Il Junior NBA FIP U13 femminile e maschile ha visto partecipare 69 formazioni, 45 maschili, 24 femminili che hanno visto abbinare il proprio nome a quello di una franchigia NBA per poi essere divise in otto conference nel maschile e tre nel femminile. Una festa incredibile per tutti i ragazzi e le ragazze presenti, prima per tifare con grande trasporto le ragazze di Restivo, poi in trepidante attesa nello scoprire quale canotta avrebbero dovuto indossare.

Quasi 2.000 persone al palazzetto, tantissime famiglie, foto di rito con il giocatore della Dinamo Mattia Udom e con l’ala delle Women Sara Toffolo, una bellissima cornice per un evento organizzato in sinergia tra la FIP Sardegna e la Dinamo, che ha dato lustro a tutta l’isola del basket.

Il presidente della FIP è rimasto impressionato dalla cornice del palas: “Quello che abbiamo cercato di fare è quello di coinvolgere maggiormente ragazzi e ragazze verso la pallacanestro femminile e in particolare verso la Dinamo che ci rappresenta con orgoglio ai massimi livelli. Sono veramente felice nell’aver visto con quanta emozione e quanto trasporto si sia svolta la manifestazione, nell’essere con gli occhi al cielo per vedere quale squadra sarebbe stata abbinata. Abbiamo preparato per quindici giorni questo evento sperando in questo tipo di affluenza e in questo tipo di cornice. Mancavano davvero pochissime società che si sono perse un grande spettacolo, prima nel poter assistere ad una partita di serie A molto avvincente, poi nel fare parte di questo evento che ha coinvolto tutti”

La formula del JBS: Al termine del campionato la vincente del torneo isolano parteciperà alle Finals per la conquista dell’”anello” che si disputeranno dal 6 al 8 giugno 2025 con sede ancora da definire. La Sardegna nel discorso Leghe è stata abbinata, per ciò che riguarda il torneo femminile ad altre tre regioni: Toscana, Lazio e Umbria. Per il maschile oltre alla Sardegna anche il Piemonte e la Liguria. La stagione 2024/25 apre con l’estensione della Jr. NBA FIP U13 Championship a tutto il territorio nazionale. Alla sua terza edizione, infatti, saranno ben 1.272 le squadre maschili e 284 le squadre femminili che prenderanno parte al torneo. Il prosieguo della stagione prevede la fase playoff, dalla quale escono le 16 partecipanti (8 nel maschile e 8 nel femminile) al Final Event, manifestazione conclusiva in cui si gioca per la conquista dell’ambito Anello Jr. NBA.