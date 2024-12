Jetlag, ad Alghero la notte di Natale un evento che unisce musica house ed elettronica

La notte di Natale ad Alghero si accenderà con il ritmo travolgente di JETLAG, il party di musica house ed elettronica ospitato dal locale Maden Events. Un evento pronto a coinvolgere centinaia di persone in una serata all’insegna della musica, dello stile e del divertimento. Quest’anno JETLAG celebra un traguardo speciale: il suo sesto anniversario, un viaggio iniziato nel 2018 dalla creatività di un gruppo di giovani del nord Sardegna.

Fin dalla sua nascita, JETLAG si è distinto per la capacità di trasformare ogni serata in un’esperienza indimenticabile. Con un’atmosfera coinvolgente e divertente, il format ha sempre voluto rappresentare molto più di un semplice party. Grande cura è dedicata all’immagine e allo stile, dagli allestimenti scenografici alla selezione musicale – dall’elettronica alla Tech House, Deep Tech e Melodic House – garantendo un’esperienza completa per tutti i partecipanti.

L’attenzione ai dettagli, unita a un grande gusto musicale, hanno permesso al JETLAG di diventare un format popolare, capace di conquistare sempre più persone e location. Dal Maden di Alghero – la vera “casa” del format – il progetto JETLAG nel corso degli anni è decollato verso date esclusive in diverse location, come il Vesper Beach Club a Porto Cervo, il Rocket Club a Milano e il Rollercoaster a Genova.

In aggiunta, l’esperienza JETLAG si è evoluta in JETLAG OPEN AIR, un evento totalmente all’aperto tenutosi in due appuntamenti all’interno di due location straordinarie, la ex Cava di

tufo del paese di Sennori e il Castello Doria a Castelsardo. Un format in continua crescita, che la notte di Natale festeggerà i suoi primi 6 anni ad Alghero. In occasione di questo importante anniversario, l’evento si arricchisce di un’iniziativa esclusiva: la Cantina Santa Maria La Palma ha realizzato una special edition di Akènta, il popolare spumante di Alghero e bollicina di Sardegna. L’edizione limitata, decorata con una grafica dedicata a JETLAG, sarà presentata all’interno della serata, celebrando un nuovo legame tra un importante prodotto locale e un format vincente e innovativo.

La serata del 25 dicembre vedrà alternarsi in consolle alcuni tra i DJ founders del progetto: Gigi Carbini, FOIS, Federico Bonetti, Alec e Gabby, pronti a far muovere i presenti per tutta la notte. Un evento “Solo per chi ama ballare”, come recita lo slogan di JETLAG. «Il nostro obiettivo è dimostrare che la musica non ha confini. Attraverso questa si può anche ballare e vivere delle feste in modo diverso e divertente, mandando messaggi positivi: come diciamo spesso, “Siamo tutti uguali davanti alla musica», spiegano dalla direzione di JETLAG.

Un messaggio che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, rendendo il format uno degli appuntamenti più attesi della stagione. JETLAG vi aspetta la notte del 25 dicembre al Maden Events per una serata che promette di essere memorabile. Allacciate le cinture, l’aereo è in pista per un nuovo volo, pronto a regalare un viaggio con emozioni uniche, attraverso confini e generi. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare i canali ufficiali di JETLAG e Maden Events.