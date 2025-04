Jazzalguer, apertura da sold out per l’edizione 2025

Un’apertura da sold out per l’edizione 2025 di Jazzalguer, l’ottava della rassegna che ogni anno porta nella Riviera del Corallo il meglio del Jazz internazionale e nazionale con artisti di fama mondiale ma anche giovani

talenti. A inaugurare l’intenso calendario, venerdì 11 Aprile, sono stati Eleonora Strino alla chitarra e voce e Claudio Vignali al pianoforte che in versione duo hanno incantato il pubblico di JazzAlguer con blend di gran classe, tra brani originali della chitarrista e rivisitazioni di standard jazz e di grandi classici della canzone internazionale tra Coltrane, Battisti e l’Argentina di “Alfonsina y el mar”. Un gradimento davvero alto da parte del pubblico

presente al Poco Loco, lo storico club di via Gramsci da sempre casa del grande Jazz.

Una prima serata di grande musica e atmosfera che è solo l’inizio di una rassegna che promette eventi di grande qualità. La prossima data è quella del 30 Aprile, giornata nella quale in tutto il mondo si celebra l’International Jazz Day. Sarà l’Antonio Ciacca Trio a salire sul palco del Poco Loco per il suo “Omaggio a Bud Powell: il genio del Bebop” (ore 22.30).

L’ottava edizione di JazzAlguer, con la direzione artistica di Massimo Russino, è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS – Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.