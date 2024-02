Il vicepremier Salvini ad Alghero: dagli aeroporti alla 4 Corsie

Parata di big nazionali in questi giorni in Sardegna in vista delle Regionali del 25 febbraio. Dopo l’arrivo della segretaria dem Elly Schlein, ieri è stato il turno del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che rimarrà nel nord dell’Isola anche oggi.

Ieri una visita a Fertilia, accompagnato dal coordinatore regionale Michele Pais, quindi il comizio all’ex Mercato ortofrutticolo, dove lo attendevano numerosi simpatizzanti. “No al monopolio sui tre aeroporti” ha detto, toccando anche il tema sulla 4 Corsie tra Sassari e Alghero. Proprio oggi terrà un incontro al Quarter per parlare del completamento della strada.