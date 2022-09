Il tennis giovanile nazionale al Tc Alghero

La Signoretta di Genazzano e Club Sporting Briano di Caserta disputeranno le finali Macroarea Fit. Questo il verdetto del Macroarea Centro-Sud Under 12 femminile a squadre disputato nel fine settimana sui campi in green set del Tc Alghero, come sempre palcoscenico di importanti eventi sportivi a tutti i livelli. Il campionato giovanile organizzato dalla Federazione italiana tennis, divide la Nazione in zone e quella Centro-Sud vede affrontarsi squadre di Abruzzo, Campania, Lazio e Sardegna.

In finale, la squadra laziale e la squadra campana hanno battuto 3-0, rispettivamente, l’Accademies Tennis e Padel di Giugliano e il Circolo Canottieri Aniene di Roma.

Sconfitte all’esordio le squadre sarde: 3-0 il Tc 70 Oristano per mano de La Signoretta e 2-1 il Quattro Mori Tennis Team A dall’Aniene. Sempre al primo turno, Accademies batte 2-0 il Ct Pescara A e il Ferratella Roma cede 3-0 al Briano. La fase finale si disputerà nel week end.