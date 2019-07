Il sogno si avvera: il Tennis Club Alghero è in serie B

E alla fine il grande traguardo di inizio stagione è arrivato, per la prima volta nella storia la squadra maschile del tc Alghero vincendo per 4/2 a Giarre contro il ct Le Rocce è promossa in serie B nazionale (promozione in Sardegna anche per il tc Terranova Olbia battuto nella finale di Arzachena un mese fa).

Enorme soddisfazione da parte di tutti i dirigenti in primis il presidente Fabio Fois, maestri, atleti e tutti i soci del club. “Un ringraziamento speciale allo sponsor principale Green Up e al suo amministratore delegato Flavio Raimondo” tengono a precisare dal Tennis Club Alghero.

Nella calda terra siciliana la squadra algherese capitanata da Giancarlo Di Meo (con la presenza del dirigente Dante Bardino), ha visto le vittorie nei singolari per Giacomo Dambrosi 6/1 5/7 6/2 contro Marino P, Hans Castillo 6/2 6/4 contro Mazzeo, e Gabriele Paolini 6/0 6/2 acontroCarrolo, unica sconfitta per l’imbattuto in stagione Michele Fois per 7/6 6/4 contro il forte Di Mov, nel doppio vittoria decisiva della coppia algherese Castillo-Dambrosi per 6/1 6/2 a Mazzeo-Marino P, nell’altro doppio ritiro a risultato acquisito per la coppia Fois-Paolini contro Di Mov-Marino R. Alla fine grande esultanza per gli atleti algheresi e un ringraziamento al club siciliano per l’ ottima accoglienza.

Nel frattempo chiusura con sconfitta per la squadra dell’over 50 maschile, che perde 3/0 a Carbonia nell’ultima giornata del campionato, nonostante questa sconfitta la squadra capitanata da Antonio Sechi rimane al secondo posto in classifica con 10 punti, dietro solamente l’irraggiungibile tc Cagliari ufficialmente campione regionale 2019.