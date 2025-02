Il ritorno della Brigata Sassari dopo sei mesi di missione in Libano

Sono atterrati nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Alghero circa 80 militari della Brigata Sassari, reduci dalla missione nel sud del Libano.

I “sassarini” sono stati accolti dalle massime autorità civili e militari, tra cui la presidente della Regione Alessandra Todde, i sindaci di Sassari e Alghero, Giuseppe Mascia e Raimondo Cacciotto, la prefetta Grazia La Fauci, oltre ad amici e familiari.

Grande commozione per tutti e il ringraziamento per la missione svolta anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Grazie al Generale Messina e ai militari della Brigata Sassari per il loro prezioso lavoro svolto in questi ultimi sei mesi di servizio nella Terra dei Cedri”.