Il premio Alghero Donna festeggia trent’anni

Nel 1995 è nato il Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo ideato da Neria De Giovanni per l’Associazione Salpare da lei presieduta. L’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, diretta magistralmente da Franco Serio, aveva subito accolto la proposta patrocinandola e finanziandola. “Nel 2025 si festeggia il trentennale del Premio, con qualche interruzione dovuta al mancato finanziamento da parte delle istituzioni cittadine e per lo stesso motivo sono stata costretta a far “emigrare” diverse edizioni della cerimonia a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Piazza San Giovanni e alla Fiera Nazionale Più libri più liberi” – dichiara Neria De Giovanni.

“Nel 2013 l’Ordine Nazionale della Stampa pubblica il censimento “ Evviva i Premi, Viaggio tra i più noti premi giornalistici italiani” , inserendo il Premio Alghero donna per la sua sezione giornalismo. In questi giorni tutta la Nazione è in apprensione per la sorte di Cecilia Sala, la giornalista del podcast company Chora Media, in cella d’isolamento nel famigerato Carcere di Evin a Teheran senza che contro di lei sia stata formalizzata alcuna accusa. Il Premio Alghero Donna si unisce ai colleghi giornalisti nell’auspicio di vedere presto a casa la coraggiosa Cecilia Sala” – conclude Neria De Giovanni.

L’edizione del trentennale avrà luogo come da tradizione presso il Teatro Civico di Alghero , sabato 18 gennaio alle ore 20,00, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna. I nomi delle premiate scelte dalla Giuria, il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro durante la cerimonia saranno comunicati dopo l’Epifania.