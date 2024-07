Il Parco di Porto Conte celebra i 90 anni del Maestro Pulli

Quest’oggi, venerdì 5 Luglio, presso la sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte si terrà l’evento “Elio Pulli: 90 anni di storia e di opere”, dedicato al noto pittore, scultore e ceramista sassarese che proprio in quella data compirà i suoi 90 anni. L’artista vanta al suo attivo oltre sessantacinque anni di produzione instancabile fatta di dipinti, sculture, arredi, ceramiche che hanno contribuito a lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte del nostro paese.

L’evento così come pensato si inserisce nell’ambito della speciale ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dalla scomparsa dell’autore francese Antoine De Saint Exupéry, figura cardine di numerose iniziative portate avanti in questi anni dall’Ente Parco tra cui la realizzazione del Museo M.A.S.E. a lui interamente dedicato, ed altri allestimenti ed iniziative finalizzate alla promozione dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte. Il collegamento a questa ricorrenza è offerto dalla mostra artistica ispirata a “Il Piccolo Principe”: uno straordinario insieme di opere in ceramica dipinta, ispirate alle principali scene del celebre racconto di Exupéry. L’evento intende porsi quale occasione per discutere sull’importanza dell’arte come possibile volano per il rilancio dell’economia. Il potenziale dell’arte è infatti quello di contribuire non solo alla promozione del territorio ma anche in termini di diretta ricaduta occupazionale.

Parteciperà all’evento, in qualità di relatrice, la direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (RV) dott.ssa Claudia Casali accanto al dott. Luciano Goddi autore della versione in lingua sarda de “Il Piccolo Principe” ossia “Su Printzipeddu nostru”. Tra i vari ospiti istituzionali saranno presenti anche il Presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, i neo Sindaci del Comune di Sassari Giuseppe Mascia e Raimondo Cacciotto.

Un tributo doveroso dunque questo alla carriera del maestro Elio Pulli, straordinario artista che ha saputo esprimere nelle sue opere non solo la bellezza vivida dei colori accesi presenti in natura ma anche raccontare l’intima connessione esistente tra l’arte e la natura stessa, ispiratrice quest’ultima di quasi tutte le sue opere, molte delle quali pensate e venute alla luce all’interno del suo laboratorio artistico di Tramariglio. In occasione dell’evento gli ospiti potranno visitare la mostra artistica del maestro Pulli dedicata al Piccolo Principe presente nel polo museale di Casa Gioiosa e, tempo permettendo, anche lo show room presso il suo laboratorio.